Canal 13 obtiene los derechos para emitir Una Mujer Fantástica

Martes 23 enero de 2018 | Publicado a las 14:03 · Actualizado a las 14:29

Una mujer fantástica pasó a la historia del cine chileno al ser nominada como Mejor Película Extranjera en los premios Óscar, hazaña que hasta ahora sólo había conseguido la cinta NO, sin mencionar Historia de un oso que ganó en 2016 como Mejor Corto Animado.

La película protagonizada por Daniela Vega y Francisco Reyes cuenta la historia de una mujer transgénero que debe enfrentar la muerte del hombre que ama y el rechazo de la familia de este.

Estrenada en abril de este año, el filme podrá ser visto en la pantalla chica por Canal 13, estación que adquirió los derechos para emitir la galardonada producción, noticia que fue revelada por Martín Cárcamo en Bienvenidos, uno de los productores de la cinta.

Aunque aún no hay fecha para su estreno (se espera que sea durante el primer semestre), la película promete despertar el interés del público que actualmente está repletando las salas de cine donde está siendo reestrenada. Sin ir más lejos, este lunes en Concepción se agotaron las entradas para las tres funciones que se dieron en el Lunes Cinematográficos del Teatro Concepción.

Lee también: Estas son las películas que compiten con “Una Mujer Fantástica” para ganar el Óscar

La producción chilena deberá competir con The Insult, de Líbano; On Body and soul, de Hungría; The Square, de Suecia; y Loveless, de Rusia.

Recordemos que la producción tuvo un exitoso paso por los Premios Fénix, donde se impuso en las categorías Mejor Dirección, Mejor Largometraje de Ficción y Mejor Actuación Femenina. Asimismo, fue nominada a los Globos de Oro en el ítem “Mejor Película Extranjera”.