Sergi Arola cuenta su verdad tras la fotografía donde parece "haber tocado fondo"

Viernes 19 enero de 2018 | Publicado a las 16:21 · Actualizado a las 16:46

A raíz de una fotografía afuera de un hospital, donde aparece despeinado y sin el glamour que lo caracteriza, mucho se ha especulado sobre el momento personal y financiero de Sergi Arola (49), el destacado chef catalán que en Chile se hizo famoso como jurado del último ciclo de “MasterChef”.

Tras la difusión de la imagen, medios españoles como el diario El País describieron su look de “dejado” y “desaliñado”, que “podría relacionarse con la mala situación económica y personal que está pasando por estos momentos”.

La noticia hacía referencia a “una deuda que se ha incrementado hasta siete millones de euros (más de 5.208 millones de pesos) con bancos y proveedores, por lo que Arola y su sociedad mercantil Fortarola Restauración SL siguen investigados por la unidad antifraude de Hacienda”.

Ahora, con el objeto de acallar los rumores sobre su presente personal y profesional, Arola habló con el mismo diario El País para desmentir que se encuentre “arruinado”, o como el mismo medio aseguró, “tocando fondo”.

En el artículo, el chef explicó su presencia en el hospital, la que algunos medios españoles relacionaron con un “ataque de ansiedad”: “Tuve una conversación muy acalorada con un amigo durante hora y media y al terminar noté que tenía el brazo dormido. Estaba solo y me asusté. Me puse unas botas, unos vaqueros y un gorro y me fui al hospital”, dijo.

“Me hicieron un electro que dio bien. Horas después estaba cenando en un restaurante con mis dos hijas. A partir de esa imagen se ha liado todo (…) Estoy indignado por la impunidad con que se hacen juicios sobre alguien”, agregó Arola, quien asegura que no está arruinado: “Sería inmoral decir que estoy arruinado. Mientras tenga dos manos trabajaré para pagar las deudas a mis acreedores”.

Hubo un momento que Sergi Arola trabajaba en 17 restaurantes, entre propios y asesorías, al mismo tiempo en que ganaba reputación gastronómica. Hoy, aquello es un recuerdo. Actualmente trabaja como asesor de dos restaurantes. Según Arola, él es una víctima más de la crisis financiera que afectó a España en 2008 y que continúa generando efectos.

En diálogo con El País, también descartó que esté “suplicando” para que le den trabajo como jurado de “MasterChef Chile”: “Se han inventado que he ido suplicando que me renueven, que me den trabajo. Es otra falsedad. Todo sale de un vídeo en el que tanto yo como los otros cocineros que hemos participado hablamos de que nos gustaría seguir en el programa. Pero yo no estoy suplicando nada”, aseguró