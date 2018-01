Martín Cárcamo y Tonka Tomicic inauguran festival de Las Condes con su primer beso

Viernes 19 enero de 2018 | Publicado a las 22:30 · Actualizado a las 22:53

Luego de un fallido intento de “beso” en 2015 en el festival de Antofagasta, Martín Cárcamo y Tonka Tomicic se besaron por primera vez en un certamen de este tipo.

La pareja apareció sobre el escenario a las 22 horas de este viernes, a quienes de inmediato el público les exigió protagonizar este romántico momento.

Es así, mientras sonaba la canción “Say you, say me” de Lionel Richie, los animadores comenzaron a cercarse lentamente.

“Son siete años esperando… pero quiero escuchar al público decirlo”, dijo Cárcamo ante los más de 15 mil asistentes. “Lo estábamos esperando hace tanto tiempo”, agregó.

“Ven, ven, no te alejes no temas”, le coqueteó Tonka y le preguntó: “¿Te gusta esta música?”, a lo que Martín contestó: “Me encanta, pero más me encantas tú”.

Mientras la pareja intercambiaba piropos aumentaba la tensión en el público que gritaba “¡el beso, el beso!”. “¿A la cuenta de 3? ¿Les parece?”, preguntó el conductor al público.

Y es así como a la cuenta de tres Tonka y Martín intercambiaron dos “piquitos”.

Hay que recordar que a principios de este mes Martín Cárcamo explicó por qué no se había besado con Tonka en el festival que animaron en Antofagasta.

“Me acuerdo que ella (Tonka) llevaba poco tiempo casada, y que además ese día era 14 de febrero”, recordó el animador durante la presentación del nuevo certamen.

En tanto, el festival de Las Condes se llevará a cabo este viernes y sábado, y será trasmitido por Canal 13.

Revisa aquí el momento: