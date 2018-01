La noche de este miércoles se vivió el último episodio de El camino del comediante, donde nuevamente Fabrizio Copano sorprendió con sus entrevistas.

Una de ellas fue la controvertida humorista, Daniela ‘Chiqui’ Aguayo, donde conversó sobre su criticado paso por el festival de Viña del Mar, pero también de su vida personal.

Fue entonces cuando la comediante contó sobre la relación con su marido, el diseñador y su productor personal Karim Sufa, a quien conocía desde su infancia gracias al colegio.

“Era una escuelita municipal que quedaba al lado del Tallarín Gordo en Bellavista y no nos vimos en 20 años”, contó en el programa.

Pese a todo la relación logró salir a flote con el exparticipante de Amor Ciego 2, luego que se reencontraran. Tras un año y medio de matrimonio se casaron. “Vamos a cumplir tres años ahora (el pasado) noviembre”.

“Nunca pensé que alguien me iba a pedir matrimonio, nunca pensé en casarme, nunca pensé en casarme de blanco”, reconoció la artista.

La historia de amor entre ambos ha estado llena de rituales, pero los hijos todavía no llegan, aunque no los descarta. “Desde que me casé con Karim he pensado tener hijos”, indicó la humorista, que espera “más de una” mujercita.