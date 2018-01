Los efectos del éxito de Perdona Nuestros Pecados en desmedro de otros espacios de Mega

El éxito que ha tenido Perdona Nuestros Pecados es innegable, tanto así, que los ejecutivos decidieron continuar con una segunda parte.

Sin embargo, a pesar de los buenos números que se reflejan con una alta sintonía, su puesta al aire ha tenido coletazos para otros programas de Mega.

Uno de ellos es la esperada segunda temporada de The Switch, conducido por Karla Constant más uno de los jurados, Nicanor Bravo, quien señaló a La Tercera lo siguiente: “Me duele mucho que el programa no salga al aire por el trabajo que hicimos, porque dábamos la vida por el programa. Nunca imaginé que podía pasar esto, pero estas son decisiones ejecutivas de las que no entiendo nada”.

Pero eso no es todo, ya que además hay otros ejecutivos del Grupo Bethia que no han tenido cabida en el canal, como Juan Pablo González, que llegó en noviembre de 2016 tras su paso por Chilevisión, pero que hasta la fecha no ha podido debutar con ningún programa a pesar de haber presentado proyectos a los ejecutivos.

Él no es el único, ya que desde el final del reality Doble Tentación, Ignacio Corvalán tampoco ha podido concretar otro programa.

Pega, Martín, pega es una miniserie creada por Rodrigo Cuevas y que ganó un fondo del Consejo Nacional de Televisión (CNTV). En un comienzo su debut estaba pensado para 2017, sin embargo, se reprogramó para este año.

Dede Mega señalaron que “todos los equipos del canal han presentado proyectos y estos están a la espera de una mejor situación económica país que permita programar una exitosa primera franja prime con una segunda franja“, además de negar que la nocturna protagonizada por Álvaro Rudolphy, Mariana di Girolamo y Mario Horton, sea la causante de que no haya otros estrenos.

Cabe señalar, que todo indica que el área dramática tendría una sobrecarga laboral ya que tienen la presión de mantener un producto con alto rating.