Millaray Viera se une al matinal Muy Buenos Días

Lunes 15 enero de 2018 | Publicado a las 00:20

El matinal de TVN, Muy Buenos Días, sigue reformulándose. A la llega de Ignacio Gutiérrez la semana pasada, ahora se suma el arribo de una nueva figura.

Se trata de Millaray Viera, quien a través de su cuenta en Instagram compartió la noticia con sus más de 118 mil seguidores.

“Ameeeegas, desde mañana voy a estar en @muybuenosdiastvn Sólo espero que me vean, me apañen y por sobre todo: QUE LA CELE ME DEJE DORMIR EN LA NOCHE, para poder hilar una frase más que sea 😂”, bromeó la comunicadora junto a una foto donde aparece con su hija menor.

Aunque no explicó de qué se trataría su participación en el programa, se espera que se una al panel compuesto por Andrea Aristegui, Karen Paola y Marcelo Arismendi, entre otros.

Recordemos que antes de partir a México, Millaray tenía un prometedora carrera como cantante, modelo, actriz y animadora. Viera no sólo fue parte de musicales como Blancanieves y El Mago de Oz, sino que también condujo varios programas en Vía X e incluso firmó contrato con la prestigiosa agencia internacional Elite Model.

Hoy es mamá de dos hermosas niñas, Julieta (9) y Celeste (9 meses).