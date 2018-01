La verdad tras la internacionalización de la carrera de Fernando Godoy

Miércoles 10 enero de 2018 | Publicado a las 23:22

El verano pasado se especuló acerca que el actor Fernando Godoy partiría a Hollywood en busca de una oportunidad, y que incluso tendría más una oferta en Estados Unidos.

Un año después, el matinal Muy Buenos Días decidió recordar aquel rumor y se preguntaron qué habría ocurrido. Fue el mismo actor quien aclaró las cosas.

“Fue un error de la prensa. Todos dijeron que me iba a ir a Estados Unidos, pero no. Yo estaba partiendo la teleserie Tranquilo papá. Me había salido una película, pero se cayó con la elección de Donald Trump, porque era una coproducción con México”, afirmó el intérprete.

Pero esta no es la primera vez que Godoy aclara la situación, el año pasado también se refirió a su supuesta partida.

“La verdad es que se filtró algo de información de un proyecto en el que yo estoy, pero que no quiero confirmar porque quiero que se concrete”, comentó en Mucho Gusto.

“Es un proyecto en ingles. Estoy preparándome hace mucho rato no sólo con clases de ingles, sino que con un tipo de actuación que ellos necesitan y que se requiere para poder trabajar allá”, dijo.

Recordemos que en 2016 el actor dio sus primeros pasos con Hollywood, al participar con Antonio Banderas en la cinta Salty, dirigida por el británico Simon West.

Hoy vive uno de los momentos más felices de su vida, pues será padre por primera vez. Además es parte de Tar, el nuevo musical de Mall Plaza.