Vendedora insultada por clienta en video viral: "Pensé que me iban a despedir"

Martes 09 enero de 2018 | Publicado a las 16:24

Katherine Antileo recibió los gritos de una clienta y su video se viralizó en las RRSS donde el público repudiò el actuar de la agresora.

Katherine explicó en el estudio del matinal “Muy buenos días” (TVN) que nunca sintió el episodio como una humillación, sino más bien como una agresión.

“Soporté la agresión durante 15 minutos. Ella llegó gritando, muy alterada” y agregó que tras la situación “pensé que me iban a despedir”, sin embargo “tuve el apoyo de mi familia y de la tienda”, indicó.

Katherine también dijo que al principio no quería que esto se hiciera público: “Me complicó el video en las Redes Sociales porque no quise que mis amigos me vieran como la pobrecita, como la humillada”.

Frente a la violencia de la clienta, aún con 12 años trabajando en el retail, la mujer comentó que “nadie nunca me había tratado así y creo que a nadie se le puede tratar así”.

Sin embargo, la vendedora dijo que no aceptó los reclamos porque “a me enseñaron que todos somos iguales, da lo mismo el nivel económico, si trabajamos haciendo aseo, o si somos gerentes”.

Agregó que “Sentí que me tenía que defender” y contó también que “la gente de la tienda solo observó, no se metió, pero los entiendo porque es difícil actuar en una situación así”.

El programa matinal que por estos días conducen Cristián Sánchez e Ignacio Gutiérrez entregó a la vendedora un ramo de flores y una cena en un hotel capitalino.

Perry Ellis sorprende a la trabajadora

Tal como informó BioBioChile, tras el incidente la tienda Perry Ellis del Mall Alto Las Condes comenzó a viralizar un video titulado #VamosPorEseAbrazo, donde muestran cómo clientes se acercan hasta Katherine Antileo para poder abrazarla.

En el video desde la tienda indicaron que “Perry Ellis quiere sorprender a Kathy con abrazos de cariño de sus clientes” y agregaron que “después de un mal día, todos necesitamos un abrazo”.