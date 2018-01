El día que Mariana Loyola y Daniel Muñoz se sinceraron sobre las teleseries

Martes 09 enero de 2018 | Publicado a las 00:16

La vida tiene muchas vueltas, y eso bien lo sabe Mariana Loyola y Daniel Muñoz, quienes este lunes debutaron en Si yo fuera rico, la nueva teleserie vespertina de Mega.

Su aparición en la producción llega luego que ambos señalaran en diferentes entrevistas que las teleseries no eran un formato que les acomodaba y que veían poco probable regresar a ellas.

En 2014, tras el final de Los 80, Muñoz afirmó a BioBioChile que la serie marcó “un antes y un después” en su carrera artística. “Son 7 años de aprendizaje. Mi vida como actor después de esta serie no puede ser igual. No me veo trabajando en proyectos menos ambiciosos que éste y me parece que es bueno que así sea, no sólo para nosotros que formamos este equipo, sino para la televisión”, señaló.

Sobre las novelas, aseguró que en ese momento no le interesaban. “Como están las teleseries ahora, el nivel de exigencia para construir un personaje no me llama la atención”, sentenció.

“La teleserie tiene un formato en que necesitas hacer cinco capítulos a la semana. O sea es muy difícil de abordar si uno quiere desarrollar un personaje bien hecho. Cuesta mucho profundizar, porque los guiones de las teleseries son muy básicos. Entregan un contenido muy elemental”, prosiguió.

“Entonces, aunque los actores sean muy buenos, no pueden hacer más. Es un formato que necesita que la gente esté entretenida rápidamente. De ahí que se le llame fábrica de salchicas, o de comida rápida, porque se quiere que la gente esté rápidamente enganchada con la historia. A mí no me satisface. No puedo decir nunca jamás, uno tiene que vivir de esto, pero si me dan a elegir, prefiero series”, finalizó.

Una opinión similar entregó Loyola durante su participación en Vértigo, en junio pasado. “Me empecé a aburrir de las teleseries porque había un tema de poca realización y de poca exigencia para mi como actriz”, dijo, agregando que además sus hijas comenzaron a crecer y comenzó a cuestionarse el tiempo que les dedicaba.

También comentó que a pesar que en Chile “ser actriz es una morosidad“, “la plata no me fascina tanto” y que su nueva pyme (la venta de Ghee) familiar le entrega un sustento que le permite vivir su vida normalmente.

Sin embargo, como toda persona tiene derecho a cambiar de opinión, hoy ambos actores brillaron en Si yo fuera rico. En ella Muñoz interpreta a Erick Ferrada, el gran antagonista que cuenta con cierto aire a Rafael Garay y Alberto Chang.

El personaje destaca por su carisma y además por su habilidad para mostrarse como una persona de fiar, a pesar de tener planes maquiavélicos como el asesor financiero de los nuevos ricos.

Por su parte, el rol de Loyola es mucho más cercano al público, pues interpreta a una mujer trabajadora y esposa de un hombre que se gana el Loto, pero que gasta gran parte del premio en comprar un club de fútbol.