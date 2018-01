Pancho Saavedra y decisión de Canal 13 de no ir a Viña 2018: "Me parece democrático"

Viernes 05 enero de 2018 | Publicado a las 17:00

Después de un año repleto de éxitos televisivos, Francisco Saavedra continúa su ruta con un nuevo desafío: animar el Festival de Dichato 2018 junto a Diana Bolocco, que en febrero será transmitido durante las dos primeras noches (el 3 y 20 de febrero) por Canal 13.

Bajo el lema “La alegría se hace Festival”, este será el regreso de la estación privada a la cobertura de los grandes eventos regionales, luego de una recordada licitación que los llevó, por años, a transmitir el Festival del Huaso de Olmué.

Lo anterior se relaciona directamente con la decisión del canal de no llevar equipos completos a cubrir el Festival de Viña del Mar. Una jugada estratégica que Saavedra comparte en su condición de rostro, uno de los más cotizados de la señal.

(Pregunta): Esto implica que no podrás animar de nuevo “La movida”. ¿Estás de acuerdo con no estar presente en el evento más importante del país?

(Respuesta): No es sólo La Movida, sino también el “Bienvenidos”. Me parece una buena decisión. Todos sabemos la situación actual de la TV. La tensión mediática siempre se concentraba en Viña o Olmué, y si el canal toma la decisión de transmitir Dichato, tiene que reinvertir sus lucas en otros eventos. Para nadie es desconocido que la TV ha enfrentado un momento difícil.

(P): ¿No crees que con esto se desconoce la condición del evento?

(R): No, yo creo que también se podrían “sentir” todos los festivales que se hacen en Chile y que tienen mucha gente que los va a ver, y que nunca han sido televisados. Yo creo en la importancia de todos. También creo que si hay canales que van a transmitir festivales, me parece que esto es democrático, que es lo que hay que hacer. No es hacerle un desaire a un festival que tiene una tradición tremenda como Viña del Mar, pero aquí hay un festival gratuito y un modelo económico que es distinto.

(P): ¿Crees que hubo aprovechamiento de Andrónico Luksic (dueño de Canal 13) al comprar cientos de libros de “Lugares que hablan” para regalarlos por redes sociales a título personal?

(R): (Fueron) 1600 libros. Él siempre lo ha hecho, ha regalado libros y colaborado con otras situaciones que tienen que ver con solidaridad. Cuando le mandé el libro a él y a todas las autoridades del canal, a todo el mundo, y él manda esto (por su cuenta en Twitter) como una iniciativa propia, me parece fantástico. A lo mejor le va a llegar a gente que no tiene la oportunidad de comprar un libro que vale 15 mil pesos. No tengo nada que criticar. No están sólo los que compró él, la primera edición se vendió completa en las librerías. Ya estamos en la segunda.

(P): ¿Le enviaste el libro a Andrónico Luksic?

(R): Yo le mandé el libro a todas las autoridades del canal. Él es el dueño, ¿cómo no se lo voy a mandar?

(P): Este año afrontas la nueva temporada de “Lugares que hablan” en el mejor momento del espacio. ¿Cómo innovar en un programa tan exitoso?

(R): No tiene que ver con innovar: tiene que ver con cuidar la marca. El año pasado dijimos que íbamos a llegar a lugares aunque haya una sola persona; este año vamos a llegar donde incluso no ha llegado nadie. Yo creo que cuando los programas se ponen pretenciosos pierden el encanto. Cuando empiezan con 58 cámaras flotando, chao. La gracia es que es un programa sencillo que concentra su atención en la gente sencilla.

(P): Danos entonces un adelanto o postal de la nueva temporada.

(R): Estuve 15 días con licencia porque por seguir a un toro salvaje, me desgarré.