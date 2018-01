Jorge Baradit anuncia cambio de nombre de su programa en Chilevisión

Viernes 05 enero de 2018 | Publicado a las 12:25

El año pasado, el autor de la serie literaria Historia secreta de Chile, Jorge Baradit, estrenó un programa en Chilevisión titulado Chile Secreto, donde revisó importantes sucesos y anécdotas de la historia de nuestro país desde un punto de vista no convencional.

Con una buena acogida del público, el espacio debutó en mayo de 2017 liderando el rating, lo que -según él mismo dijo posteriormente a LUN- lo dejó alucinado y fascinado por “haber ganado (en sintonía) con un programa de cultura”.

Pero este éxito no sólo se tradujo en las cifras de sintonía, sino que también en redes sociales, donde muchos cibernautas expresaron su apoyo y felicitaciones. “Estoy impresionado con la cantidad de tweets y comentarios positivos. ‘Chile secreto’ se robó Twitter y jamás pensamos que iba a ser tan violenta la reacción de la gente en un sentido positivo”, reconoció en ese entonces.

“Esto demuestra que los chilenos no somos tan cabeza hueca, que no somos tontos y que estamos interesados en nuestra identidad. Quizás estábamos equivocados en la manera de contarlo, los escritores, los guionistas, los audiovisuales, etc. Es un público que estaba hambriento hace mucho rato de saber lo que estaba detrás del poder, de nuestros personajes”, agregó.

Cambio de nombre

Pese al éxito, el programa vivió un pequeño revés. Debido a un problema de derechos, el nombre del espacio debió ser cambiado para la segunda temporada que se estrena este año.

Sin embargo, Baradit no se lo tomó como una mala noticia.

“Le tenemos buenas noticias. Por problemas con los derechos del nombre, la segunda temporada de nuestro programa preferido de Historia se llamará: La historia secreta de Chile. Obvio. Toda la idea del programa siempre fue llevar a la pantalla el libro. Nada mejor que nombrarlos igual”, indicó a través de su cuenta de Facebook.

Además, confirmó que el nuevo ciclo se emitirá en mayo.