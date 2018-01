El fuerte enfrentamiento entre Raquel Argandoña y Daniel Stingo en Bienvenidos

Viernes 05 enero de 2018 | Publicado a las 10:02 · Actualizado a las 10:09

Un momento incómodo vivieron los panelistas de Bienvenidos cuando Raquel Argandoña se enfrentó al abogado Daniel Stingo, quien este jueves asistió al matinal como invitado para hablar de su salida de Mucho Gusto.

Aunque en un primer momento el profesional se mostró cómodo en el espacio donde conversaron y bromearon durante varios minutos, las cosas cambiaron radicalmente cuando Stingo aseguró que se llevaba bien con todo el equipo del matinal de Mega, incluyendo a Patricia Maldonado.

Fue en ese momento cuando Argandoña lo interrumpió para contradecirlo. “No te creo, yo creo que no se llevaban bien”, señaló la madre de Kel Calderón. El abogado no se quedó en silencio y le respondió tajantemente a la panelista. “Si yo digo que me llevo bien con Patricia Maldonado, tienes que comértelo”.

Las palabras de Stingo hicieron enojar a Argandoña, quien comentó que tenía entendido que su relación con Maldonado no era de las mejores y continuó con su postura durante varios minutos. “No sé si tomarlo en serio o como broma. Si te estoy diciendo que me llevaba bien con todos, es como extraño que le digas en pantalla ‘no te creo’ a un tipo invitado“, aseguró Daniel.

Terminado el programa, el expanelista de Mega criticó el comportamiento de Raquel. “Aquí hay una cosa de sentido común: cuando uno va a un lugar, esperas que te traten bien… No recibes a alguien cuestionándolo de entrada”, señaló a Las Últimas Noticias y agregó que “le dio lata que me cuestionara… los sentimientos no se cuestionan”.

Por su parte, Argandoña aseguró que no tienen “ninguna mala onda” con él, “pero quizás el término ‘te la tenís que comer’ no lo encontré de un abogado. Pero bueno, hay abogados y abogados”.

Finalmente, Maldonado afirmó al diario nacional que sí tuvo una discusión en pantalla con Stingo, pero que las cosas se aclararon posteriormente, sin embargo, jamás entablaron una relación de amistad.