Mauricio Correa responde a Juan Pablo Queraltó: Yo creo que está muy equivocado

Jueves 04 enero de 2018 | Publicado a las 14:55 · Actualizado a las 14:59

Tras dos años en Bienvenidos, el contrato de Juan Pablo Queraltó no fue renovado para este 2018. El periodista dejó de aparecer en el matinal a principios de diciembre, periodo en el que se tomó vacaciones, de las cuales no regresó.

Este miércoles el comunicador se sinceró sobre su salida del espacio matinal y aseguró que la llegada de Mauricio Correa a la dirección del programa, tuvo mucho que ver en lo ocurrido, ya que poco a poco comenzó a potenciar a otros rostros y a restarle tiempo en pantalla a él.

“A mi me gusta trabajar con gente con la que puedas tener la posibilidad de tener la oficina abierta; donde puedas conversar, ayudar, potenciar, trabajar en conjunto. Y cuando uno no está en esas condiciones, tienes que ser bien hombre, tener bien puestos los pantalones, e inteligente y decir ‘en este lugar ya no estoy siendo aceptado como antes, entonces prefiero dar un paso al costado’”, señaló en entrevista con Glamorama.

El director, por su parte, usó su plataforma en el programa para responder a Queraltó. Como ha sido una tónica en los últimos meses, y tal como lo hacía en el Buenos Días a Todos, Correa se sentó junto al resto del equipo, como un panelista más, para analizar las declaraciones del periodista.



“Yo creo que está muy equivocado. Eso es lo que yo pienso. Yo jamás he coartado su libertad de expresión en absoluto y no tengo nada más que aportar ni que decir. Ahora, yo sé que seguramente iré al mesón de algunos programas de farándula, me van a despostar, me van a sacar la punta de ganso, todo lo que me queda, pero lamentablemente esto es así”, señaló.

Tras dar un giro a la conversación, fue Raquel Argandoña, quien retomó el tema. “Usted es muy hábil, señor director, y lleva la conversación a otro lado. Quiero que conteste, ¿la decisión de sacar a Queraltó fue suya sí o no?”, sentenció la panelista.

Ante ello, Mauricio respondió: “Es una decisión que sí, cuando me la preguntaron, la respaldé. Y lo asumo porque soy el director del programa, o si no debería estar en mi casa”.

El director también aprovechó de recordar que su propia salida de TVN. “Yo creo que uno no tiene por qué tener otro discurso después que se va. Yo, por ejemplo, cuando me despidieron de TVN, yo no salí en ningún diario diciendo absolutamente nada, porque no corresponde. Creo que no corresponde”, agregó.

Recordemos que tras la desvinculación de Pablo Manríquez, Mauricio Correa asumió como director a finales de septiembre del 2017.