Juan Pablo Queraltó "regresa" a CHV tras su abrupta salida de Canal 13

Jueves 04 enero de 2018 | Publicado a las 08:30 · Actualizado a las 08:37

El fin de año trajo varias sorpresas en el mundo de la televisión. Una de ellas fue la salida de Juan Pablo Queraltó del matinal Bienvenidos y de Canal 13.

Tras irse de vacaciones días antes de la Teletón, el periodista no regresó al programa y sólo días después se confirmó su salida de la ex estación católica, de la que no pudo despedirse en vivo.

“Mi contrato terminaba el 31 de diciembre y fue cumplido hasta el final, como corresponde legalmente”, comentó a Glamorama.

A pocos días de eso, el profesional regresará a Chilevisión (CHV), la estación que lo vio nacer y donde por años ejerció como panelista de farándula. Allí participará en La Mañana de CHV donde analizará su actual situación laboral, y quizás dé los primeros pasos para su regreso al canal.

A través de Instagram, fue el mismo comunicador quien compartió la noticia. “Hoy estaré de regreso después de algunos años en mi ex casa televisiva CHV! Los espero en @matinaldechv 🙏🏽 abrazos!!!”, escribió.