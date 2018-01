Meteorólogo Eduardo Sáez dejó TVN tras 18 años para integrarse a CHV

Miércoles 03 enero de 2018 | Publicado a las 09:53 · Actualizado a las 09:56

La grúa televisiva sigue haciendo de las suyas. Esta vez fue Chilevisión (CHV) quien “levantó” un rostro a TVN. Se trata del meteorólogo Eduardo Sáez, quien trabajó en la estación pública por 18 años.

El profesional que cumplía funciones tanto delante como detrás de cámaras en la realización de informes del clima para el canal, se integró este martes a La Mañana de Chilevisión, donde Rafael Aranera no escatimó en halagos.

“Gracias por haberme traído. Es una etapa nueva en mi vida y le vamos a dar con todo, porque el tiempo está cambiando y queremos saber de todo”, señaló el profesional en el matinal.

“Queremos explicar el tiempo en palabras sencillas, no queremos llegar y hablar de las vaguadas, de las depresiones, de las dorsales, solamente”, añadió antes de comenzar a explicar las razones tras la lluvia que afectó a la región metropolitana el pasado domingo.

Pero Sáez no es el único nuevo integrante que tendrá el matinal de CHV, pues durante la semana también se sumará al panel la mentalista Vanessa Daroch, conocida por su participación en La Hermandad y Mucho Gusto, donde realizaba contactos con familiares fallecidos de diversos famosos.

Recordemos también que hace una semana se informó sobre la no renovación de contrato de la boliviana Alejandra Quiroga, exconductora del informe del tiempo de la estación del grupo Turner. “Era un contrato anual que se vencía este 31 de diciembre. Había una posibilidad de que me renovaran, pero lamentablemente no fue así. Ayer me comunicaron que no seguiré en el canal”, contó al diario Las Últimas Noticias.