La nueva vida de Consuelo de "Protagonistas de la Fama": estuvo en la FACh y posee pyme

Miércoles 03 enero de 2018 | Publicado a las 16:59

Este mes el exitoso y recordado programa de Canal 13, Protagonistas de la Fama, está de aniversario y cumple 15 años desde que se comenzó a transmitir.

Una de las figuras más icónicas del reality es Consuelo Inostroza, quien tenía 19 años cuando empezó el programa del que tiene muchos “recuerdos bastante bonitos”.

“Estaba en primer año de universidad y fuimos parte del primer reality show en Chile, una experiencia única y pionera, no solo para nosotros, sino que para todos los chilenos, quienes por primera vez tenían un reality en la televisión”, explica.

“Nunca estuve interesada en entrar a un reality show”

Cuando Consuelo ingresó estaba en primer año de ingeniería civil industrial y buscaba trabajo como promotora para ganar plata, entonces hizo un casting para un comercial de bebida, y ese lo enviaron a Canal 13 desde donde la llamaron porque estaba preseleccionada para uno de estos programas.

“Yo jamás supe que ese casting lo mandarían al 13, para mí fue toda una sorpresa, más encima que nunca estuve interesada en entrar a un reality show… pero una vez que me llamaron, me interesó por la experiencia que significaba y lo vi como una buena oportunidad, así que seguí adelante con otros castings y finalmente quedé seleccionada”, relató.

Su presente fuera de la TV

Según recoge el portal de Canal 13, actualmente, Inostroza de 34 años, trabaja en un banco y tiene su pyme de repostería gourmet, “ConsuCakes”. Además, es madre de una niña de 3 años, “Nicole” y ha experimentado grandes cambios en su vida.

La exchica reality estuvo cinco semanas en “Protagonistas de la fama”, como ella bien recuerda, “cinco semanas en el reality… me fui amenazada por talento, aunque yo actuaba mejor que Ballero y varios otros de ahí, pero había que dejar a la persona que daba más conflictos y más rating”.

Agregó que “en todo caso, fue bueno que me fuera, habría sufrido estando más semanas. “Éramos harto fomes, como que a la gente le gustábamos encerrados nomás”, explicó.

Tras el programa, Consuelo participó en varios programas de Canal 13, hasta fue parte de un grupo de axé. También estuvo en el espacio “14 de la fama” y entró a Mekano, su última incursión televisiva.

“A mí me gustaba bailar, por lo que me llegó esa invitación y la acepté. La verdad es que el ambiente televisivo no me gustó. Ahí me di cuenta de eso y luego me retiré del todo de la televisión”.

A esas alturas, ya había congelado su carrera de ingeniería civil industrial, y cuando posteriormente trató de retomarla, no lo pasó bien. “Ya nada era lo mismo, los profesores no me tomaban en serio y me veían como la chica del reality, por lo que fue un cambio muy brusco que me afectó harto”, así que dejó definitivamente esa carrera.

Tras abandonar sus estudios universitarios, entró a la Fuerza Aérea de Chile, porque según afirma “siempre le gustó la vida militar”. Allí estudió ingeniería aeronáutica, se tituló y estuvo siete años en total. “Llegué a ser teniente”, cuenta.

Y aunque fue muy feliz en la institución vivió algunos episodios que le hicieron comprobar que era “muy machista”, así que se retiró para dedicarse a otra cosa.

Lejos del mundo militar, comenzó a trabajar en el área comercial, en el rubro automotriz y de la banca. Actualmente es asesora financiera de un banco, y hace tres años tiene su propia pyme.

“Hacemos repostería para eventos, tortas para novios y muchas cosas por el estilo, pensadas también en personas que deben consumir productos sin azúcar”, relató.

Su idea es crecer más y llegar a instalar una cafetería para vender cosas más saludables, pues se encuentra muy entusiasmada con esta nueva faceta que descubrió hace pocos años.

La joven de cabello rizado afirma que “hasta el día de hoy la gente me ve, como que me reconoce y me pregunta ‘¿tú eres la del reality?’. Claramente me marcó y eso no cambiará nunca”.

Consuelo Inostroza está muy agradecida de los momentos que vivió en la televisión y afirma que hoy se encuentra reconciliada con la experiencia, que en un principio la hizo pasarlo mal cuando salió.

Sobre volver algún día a las pantallas, indicó que “hace algunos años habría dicho que ninguna posibilidad, pero hoy te digo que podría ser… aunque volvería para mostrar lo que estoy haciendo, el tema de la repostería. Hacer algo por ahí me gustaría”, concluyó.