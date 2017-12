Los 8 chascarros más divertidos que dejó la televisión este 2017

Domingo 31 diciembre de 2017 | Publicado a las 13:55

El 2017 fue un año complejo para la televisión. Los canales no sólo enfrentaron la crisis económica que costó el trabajo a cientos de personas, sino que también un descontento del público con su programación.

Pero no todo fueron malas noticias, pues también lograron sacar carcajadas en la audiencia gracias a diferentes fails o chascarros que no pasaron desapercibidos para nadie.

Así como la BBC tiene el video de una entrevista interrumpida por los traviesos hijos de un invitado, en Chile contamos con una gran variedad de momentos que vale la pena revivir.



Revisa a continuación algunos de ellos

José Luis Repening no puede leer un computo

En enero vivimos los devastadores incendios forestales en la zona centro-sur de nuestro país, lo que unió a Mega y TVN en una campaña llamada “Juntos por Chile, 1.000 millones para 2.000 hogares”.

Ambas estaciones comenzaron una recolección de donaciones en dinero, la que se canalizó a través del Hogar de Cristo con el objeto de implementar viviendas de emergencia.

Es por esto que durante el noticiero central de Mega, el conductor José Luis Repenning se encargó de anunciar el último cómputo de la campaña.

Eso sí, el periodista tuvo serios inconvenientes a la hora de dar a conocer la cifra. “Llevamos 710… 710 mil 358 millones… 710 mil… 358”, comenzó señalando un dubitativo Repenning.

“Me están hablando por la oreja, por eso no puedo contarle con detalle todo lo que llevamos”, se excusó el comunicador, quien no se dio por vencido y volvió a la carga en su misión de detallar el monto.

“Son 710 mil 358 mil pesos los que llevamos en este momento… 710 mil 358 millones de pesos”, agregó, lo que sólo sirvió para confundir aún más a los televidentes.

El momento fue captado por los televidentes, quienes no pudieron pasarlo por alto y se rieron de buena gana con el error del periodista.

Manuel de Tezanos cae en la “broma de los gemidos” en pleno noticiero

La televisión en directo es un arma de doble filo para los conductores, ya que si bien les permite jugar con la espontaneidad, al mismo tiempo pueden ser protagonistas de verdaderos “fails”.

Bien lo puede corroborar el periodista Manuel de Tezanos, quien en marzo pasado fue víctima de una broma por parte de uno de sus amigos en WhatsApp.

Mientras el profesional de las comunicaciones comentaba la actualidad deportiva en el canal 24 Horas, abrió un video -aparentemente inofensivo- en su celular.

El problema fue que se trataba de la conocida “broma de los gemidos”, en el que un archivo lleva por audio los “fogosos” gritos de una mujer.

Rápidamente atinó a cerrar el video, sin embargo la escena ya había sido vista por miles de personas a través de sus televisores.

La curiosa pregunta sobre el sol de Carla Jara

El 2017 fue un gran año para Carla Jara. No sólo se casó, sino que además entró a estudiar veterinaria y se consolidó como animadora del programa Animalia de UCV.

Sin embargo, en abril pasado fue víctima de una ola de trolleo debido a una curiosa pregunta que realizó a un invitado. La conductora entrevistó al astrólogo Luis Chavarría para hablar sobre el planeta Mercurio, a quien le dijo que tenía muchas dudas y que podría pasar mucho rato preguntando.

Una de sus interrogantes era: “El sol siempre ilumina para acá, o sea… ¿para el otro lado no?”, dijo.

“El sol ilumina para todas parte. El sol es una esfera que ilumina a todas partes“, le explicó Chavarría. Pero esto bastó para que las redes sociales comenzaran con los chistes.

“No me di cuenta hasta hoy día que revisé Twitter y caché lo que había pasado. Pero en el momento tampoco se entendió como una pregunta absurda. No hay nada absurdo. No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan”, señaló Jara a La Cuarta.com.

“No vi en realidad que fuera una mala pregunta. El programa también se dedica a estudiar y a enseñar. Si lo pienso ahora es loco que lo haya preguntando porque yo lo sé perfecto. Sé que el sol es una esfera y que ilumina para todas partes, pero hay que ver el contexto en el que fue hecha la pregunta”, agregó.

Acá el blooper de Carla Jara y su curiosa pregunta sobre el sol.

Gentileza: UCV TV/YouTube pic.twitter.com/1WUnBX2SsP — Roberto Quintana (@QuintanaChile) 27 de abril de 2017

Patricia Maldonado cae del columpio

A finales de julio, Patricia Maldonado protagonizó un chascarro que se ha convertido en una de las imágenes más virales del año.

Durante el matinal Mucho Gusto, la cantante se sentó en un columpio junto a José Miguel Viñuela para realizar una entrevista.

Aunque la panelista comentó que tenía miedo de caer, el conductor la animó para que le siguiera el juego. No obstante, en cosa de segundo, una de las cuerdas se rompió y Maldonado cayó al piso junto a Viñuela.

En un primer momento se tomaron la situación con humor, sin embargo, a los pocos minutos se fueron a comerciales para atender a Patricia.

Constanza Santa María cae en clásica broma de un tuitero

En agosto pasado, cuando decenas de santiaguinos se encontraban sin luz, Constanza Santa María se tomó las redes sociales de Teletrece para hacer una transmisión en vivo.

Durante el contacto, la periodista informó acerca de las comunas que se encontraban sin electricidad debido al sistema frontal, pero también aprovechó el momento para leer algunos saludos de los usuarios.

Uno de ellos le jugó una clásica broma en la que la conductora cayó sin darse cuenta. “Mira, qué amoroso. Saludos desde Benito Camela… ¿dónde quedará eso?”, señaló la profesional en vivo, sin darse cuenta del juego de palabras.

Sólo cuando su compañero Ramón Ulloa comenzó a reír, la periodista notó el error que había cometido.

La “muerte” casi se lleva a un periodista

Pocos días antes de las Fiestas Patrias, Carabineros lanzó una campaña para crear conciencia y evitar la conducción bajo los efectos del alcohol.

“Más Vivo que la Muerte” era el nombre de la iniciativa que fue presentada junto a un hombre vestido de negro que representaba precisamente al ángel de la muerte.

El periodista de CNN Rolf Paschold fue el encargado de realizar un despacho sobre el tema para uno de los noticieros de su canal, pero no lo hizo sólo… la “muerte” lo acompañó en todo momento y hasta quiso llevárselo.

“Yo sí bebo pero la verdad es que no manejo”, bromeó el reportero, desatando el enojo del personaje.

La “papa” de Emilia

En octubre, Emilia Daiber se sumó a La Mañana de Chilevisión como notera, tras un breve periodo fuera de la televisión tras salir de TVN.

La joven periodista destaca por su personalidad extrovertida y simpatía lo que ha dejado claro en cada uno de sus despachos. Fue justamente en uno de ellos, donde pasó una gran vergüenza de la que supo recuperarse.

La profesional realizó un contacto desde un outlet de zapatos en Lo Espejo, donde aprovechó la ocasión para probarse unas zapatillas.

Hasta ahí todo bien, sin embargo, cuando la mostraron poniéndose el calzado, los panelistas del matinal notaron un hoyo en la panty que llevaba puesta. “¡Ay, miercale!”, dijo en vivo, siendo víctima de las bromas de sus compañeros.

“No sabía que tenía el hoyo, se me escapó la papa”, se excusó Emilia.

El intento de robo en vivo de una urna con votos presidenciales

Un momento bastante extraño se vivió durante la primera vuelta presidencial en pleno despacho de la periodista de TVN Carla Zunino.

La profesional estaba hablando sobre la primera mesa cerrada en el Estadio Nacional, cuando vio a un joven tomar una urna con votos presidenciales.

El hombre que había estado parado tras la mesa en durante varios minutos, se mostró desorientado cuando Zunino le preguntó quién era y por qué se llevaba la caja.

“Es un tupper. Esta cuestión tengo que llevármela. Soy el encargado de los votos presidenciales”, dijo el sujeto ante el asombro de todos.

“Eso tienen que gestionarlo los vocales”, agregó la periodista, ante lo cual el hombre volvió a dejar la urna en su lugar. “Creo que tengo que dejar las drogas”, finalizó el sujeto.