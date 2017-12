La Jueza ya tiene reemplazante: CHV apostó por Gloria Münchmeyer para reformular la tarde

Jueves 28 diciembre de 2017 | Publicado a las 10:34 · Actualizado a las 10:42

A dos días de la confirmación del final de La Jueza, Chilevisión (CHV) dio a conocer su plan para reformular el horario de la tarde que por años estuvo a cargo de Carmen Gloria Arroyo y su equipo.

A partir del lunes 1 de enero, la estación privada apostará por Historias del alma, un espacio encabezado por la actriz Gloria Münchmeyer, quien presentará exitosas películas dedicadas al público femenino.

El programa irá de lunes a viernes, desde las 15:30 a las 18 horas, y será el debut en la animación de la reconocida actriz, cuyo último trabajo en televisión fue en Matriarcas de TVN.

“Me sorprendió gratamente la propuesta y siempre me ha gustado hacer cosas distintas. Además, estoy sin pega así es que me acomodó la oferta”, señaló a El Mercurio. “(…) Sólo puedo decir que a mí CHV me ha tratado muy bien. Me siento como la Liz Taylor, porque andan todos preguntándome si necesito algo”, agregó.

La tarea de Gloria será bastante sencilla, pues será la encargada de introducir y comentar las producciones que se exhibirán, entre las que se encuentran “Comer, rezar y amar”, “El jardinero fiel” y “La mandolina del Capitán Corelli”.