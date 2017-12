Exconcursante de "MasterChef" reapareció como estudiante en práctica de "Muy buenos días"

Martes 26 diciembre de 2017 | Publicado a las 22:53

Josefa Barraza, la exconcursante de lo que fue la última temporada de “MasterChef Chile” por Canal 13, reapareció en la industria televisiva ahora bajo un nuevo rol: como estudiante en práctica del matinal “Muy buenos días” de TVN.



“Lo que más me ha costado es ponerme los pantalones de reportera. Yo pasé a quinto año de periodismo en la Universidad Alberto Hurtado, entonces me piden una práctica de 360 horas empecé el 18 de diciembre y estaré acá hasta el 18 de marzo del 2018”, dijo a Las Últimas Noticias.

Hasta el momento, la labor de la estudiante se ha reducido a “sacar cuñas (declaraciones) y hacer entrevistas, la he pasado muy bien, pero tengo claro que debo ser profesional. Eso es lo que más me digo”, contó la exconcursante.

Barraza agregó, además, que esta no era la única posibilidad de práctica profesional que tenía bajo la manga: “Había quedado en el ‘Bienvenidos’, la competencia de ‘Muy buenos días’. Ahí estaba Yuhui y Valeria (excompañeros suyos en el programa de Canal 13). TVN me llamó primero y acepté, expliqué eso en Canal 13 y me entendieron”, señaló.

En la misma línea, agregó: “No quería empezar mi carrera de periodista con el fantasma de ‘MasterChef’, quería que me conocieran desde otra veta”.