El regalo de Rafael Araneda a Marcela Vacarezza: renovaron argollas tras violento robo

Martes 26 diciembre de 2017 | Publicado a las 21:38

Una peculiar sorpresa tenía preparada Rafael Araneda para su esposa de hace 17 años, Marcela Vacarezza. Ocurrió en Navidad, cuando el animador le obsequió nuevas argollas de matrimonio luego que las originales fueran robadas en el violento y bullado asalto que sufrieron en su residencia en agosto pasado.

En redes sociales, Vacarezza compartió las nuevas joyas matrimoniales, y además contó el motivo oculto de este gesto. “El regalo más lindo de esta Navidad. Nuestras argollas de matrimonio. Nos fueron robadas, y hoy, si bien no son las mismas, simbolizan nuestro amor nuevamente”, escribió en su cuenta personal en Instagram.

La pérdida de los anillos se remonta al 20 de agosto pasado, cuando la familia Araneda-Vacarezza sufrió un lamentable robo en su casa tras ser asaltados con pistolas y armas blancas.

“(Los ladrones) me sacaron la argolla de la mano. Fue terrible. No salía de mi mano hace 17 años”, reveló la psicóloga al diario Las Últimas Noticias.

“Hace rato que Marcela me decía que hiciéramos de nuevo las argollas, pero yo me hacía el leso. Quería que esperara un poquito para darle la sorpresa. No sabía cuál era la medida de su dedo, así que mis hijos le sacaron otro anillo que yo me llevé sin que ella se diera cuenta”, reveló Araneda a la misma publicación.

“Es raro no tener nada en el dedo y además es un símbolo importante. Es el reflejo de nuestra unión. Además, era raro por la manera en que fue arrebatado: con mucha violencia, sometiendo a los niños, gritos y pistolas”, agregó el conductor de “La Mañana” de Chilevisión.