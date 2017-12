Contra viento y marea se acercó al rating del prime de Mega con dramática historia

Martes 26 diciembre de 2017 | Publicado a las 09:03 · Actualizado a las 09:20

Francisco Saavedra cierra el año de la mejor forma. Su programa Contra viento y marea compitió de igual a igual con el prime de Mega, que por varios meses ha liderado la sintonía indiscutiblemente.

Entre las 22:46 y las 00:20, el espacio de Canal 13 promedió 11,1 puntos con peak de 15 unidades. En ese mismo horario, TVN marcó 4,5; CHV 8,8 y Mega 15,5 puntos, con Perdona Nuestros Pecados y Neruda.

Además, y como se ha hecho una costumbre, la producción estuvo entre los temas más comentados de las redes sociales debido a la sufrida historia de amor de Ítalo y María Victoria.

La pareja se conoció a través de internet hace un par de años y desde que iniciaron su relación han debido luchar contra la adversidad.

A los 37 años, Italo fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica, etapa 4 terminal, lo cual ha provocado que funcione al 20% de su capacidad, deba dializarse tres veces a la semana y tenga que luchar para ingresar a la lista de trasplantes.

Pese a estar enamorado de Victoria, el hombre decidió terminar su relación a través de Whatsapp ya que no quería que ella siguiera sufriendo por él y además no quería ser una carga. Sin embargo, tras una profunda conversación con Saavedra, las cosas se arreglaron.

Finalmente, Ítalo y Victoria se casaron con la esperanza de que él logre obtener un donante para realizar el trasplante de riñón.