Martín Cárcamo reveló las tragicómicas consecuencias del accidente que sufrió en vivo

Miércoles 20 diciembre de 2017 | Publicado a las 16:33 · Actualizado a las 16:48

Hace un año, el equipo de Bienvenidos sufrió un gran susto luego que Martín Cárcamo y algunos de sus integrantes resultaran heridos tras realizar un juego que no terminó bien.

El matinal de Canal 13 intentó revivir el programa El Último pasajero y el juego ‘La bicidisco’, en el cual un participante debía pedalear para que girara un vinilo y pudiera escucharse la música.

Sin embargo, las cosas salieron mal. El disco se reventó, saltó de la plataforma y sus esquirlas lesionaron a varias personas, incluído Cárcamo, quien quedó en el piso pidiendo ayuda.

El animador recibió un fuerte golpe en sus genitales, por lo que tuvo que ser atendido en urgencias. Por suerte para el comunicador, el accidente no pasó a mayores.

Un año después

En dos días más se cumple un año del incidente, por lo cual el rostro de Canal 13 recordó la situación y contó las consecuencias que le trajo después. “Esta cuestión fue grave. Yo pensé que me habían disparado del cerro, que me habían disparado un postonazo del cerro. Nunca sentí un dolor tan grande”, comenzó diciendo en su programa matinal.

Según el animador el golpe fue directamente a su pene. “Yo pensé que esto me había llegado en los testículos, por el dolor, pero no fue en los testículos”, aseguró. Tras ello se contactó con un médico, quien le recomendó que fuera a la clínica, pero que antes mirara cómo tenía la zona donde recibió el golpe. “No me había mirado por miedo”, reconoció.

Cuando se bajó los pantalones encontró que su miembro estaba morado, lo cual lo asustó bastante. “El médico me dice ‘el problema no es aquí, Martín, vamos a ver si hay algo complicado cuando hagas pipí. Así que anda a hacer pipí ahora’. Y voy al baño de mi camarín, abro la puerta, me bajo los pantalones y empiezo a hacer pipí, y me dolió un poco. Al doctor le digo ‘me dolió un poco’. Y él me dice ‘¿sabes qué? Yo creo que tienes que irte a la clínica a sacarte una radiografía’”, agregó.

La idea no le gustó nada al animador, ya que en primer lugar le daba vergüenza y en segundo lugar, en ese periodo se habían filtrado una supuestas fotos de Jhendelyn Núñez en una clínica, lo que le causó temor que algo similar le ocurriera. “Y yo pensé ‘voy a llegar aquí a hacerme una radiografía’. ‘Pase, señor Cárcamo’. ‘Quiero una radiografía de pene’, no corresponde”, explicó.

Por esto decidió no hacerse la radiografía y en su lugar fue a un masaje descontracturante que tenía pedido hacía semanas. “Llego al masaje y me dicen ‘oiga, qué terrible lo que le pasó hoy día. ¿Cómo justo le iba a llegar un disco ahí? Rarísimo’. Y le digo ‘es que a mí me pasan cosas muy raras, señora. Perdí la visión de un ojo. Me puede llegar un pelotazo de cualquier parte y me llegó en el ojo y perdí el ojo. Después me llega un disco, puede ser en cualquier parte y me llega aquí. Entonces es como raro’. Como que atraigo una energía en las zonas importantes”, dijo.

Cuando iban a empezar el masaje, ella le pide que se ponga boca abajo en la camilla para iniciar, pero él no podía por el dolor que sentía. “Y me dice ‘acá tengo una masajera especial que tiene un hoyito’. Y me puse en el hoyito. . Ese hoyito que hay para la cara lo dio vuelta y quedé con las patas colgando. Me hizo masaje hasta en los glúteos, porque quedé contraído. Me tomé dos ibuprofeno y me fui para la casa”.

Tras ello volvió a hablar con el doctor, quien le dijo que esperaran 24 horas. “Entonces llego a la noche y, no me van a creer esta cuestión, pero yo prendo la tele y había una película de estas medias californias. La mala suerte (…) Y dije ‘aquí, Cárcamo, hay dos posibilidades. Cortas la televisión, y nunca sabrás cómo está, o ves el poder de la mente y veamos qué pasa’. Tomé el segundo camino… el poder de la mente”, finalizó.

Tras su relato sus compañeros de programa no pudieron contener la risa y terminaron bromeando con el tema.