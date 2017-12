El curioso momento televisivo protagonizado por Rafael Garay y un camarógrafo

Miércoles 20 diciembre de 2017 | Publicado a las 14:52

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la baja en la intensidad de las medidas cautelares de Rafael Garay, quien desde hace más de una semana se encontraba con arresto domiciliario total.

El fiscal José Morales explicó que existía un claro peligro de fuga y que no se justificaba tenerlo con tal medida. Es por ello que Garay tendrá que volver la tarde de este miércoles al anexo penitenciario Capitán Yáber.

Esto causó un gran revuelo periodístico, donde la prensa esperó a Garay durante toda la mañana. Fue durante dicha expectación mediática que se vivió un momento televisivo que muy pocos notaron.

Según se pudo ver durante un enlace de 24 Horas de TVN, un camarógrafo cayó al piso en medio del asedio de la prensa, siendo el mismo Garay quien lo ayudó a levantarse. Tras ello, el ingeniero comercial siguió su rumbo hasta un auto que lo estaba esperando.

Las imágenes causaron risas y bromas en los televidentes, quienes comentaron en Twitter la situación.

Recordemos que la causa en contra de Garay comenzó el 16 de septiembre de 2016, luego de que no retornara de un viaje a Europa, dejando pendiente los retornos de dinero correspondientes a las inversiones de los clientes de su empresa Think and Co.

En marzo de este año, el penquista fue extraditado desde Rumania, ocasión en la que fue formalizado por estafas piramidales reiteradas por más de 2 mil millones de pesos.