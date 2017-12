Claudia Schmitd y Roberto Van Cauwelaert protagonizan duro cruce de palabras en ’Intrusos’

Miércoles 20 diciembre de 2017 | Publicado a las 22:36 · Actualizado a las 22:42

Una acalorada discusión fue la que mantuvieron durante este miércoles Claudia Schmitd y Roberto Van Cauwelaert, ambos panelistas de Intrusos.

Todo comenzó mientras el panel comentaba los elevados sueldos que reciben algunos rostros de la televisión, momento en el que Schmidt tomó la palabra.

La uruguaya aseguró que figuras como Tonka Tomicic, Martín Cárcamo y Luis Jara, reciben enormes sueldos, lo que contrasta con los casos de José Miguel Viñuela y Julián Elfenbein, quienes -a juicio de la panelista- perciben montos más bajos en comparación a años anteriores.

Esto no le pareció a Van Cauwelaert, quien le pidió a Schmitd que respaldara sus dichos con algún documento.

Frente a esto, la modelo respondió que no tenía ninguna prueba, momento que dio inicio a un incómodo enfrentamiento verbal.

“Tengo un amigo y fuentes de primera línea, no tiro golazos como lo haces tú cuando hablas”, lanzó Claudia, ante lo que Roberto contestó: “Nunca al aire he hablado de un rumor como tú, que me estás encarando. Nunca al aire he contado algo en off de lo que ocurre en este panel como lo has hecho tú”.

Sin embargo, la disputa verbal se volvió aún más tensa cuando el panelista le enrostró su título de periodista. “Yo hablo con conocimiento de causa, yo soy periodista, entonces tú a mí no me vas a venir a ningunear”, enfatizó.

Luego de estos dichos, la conductora del programa de La Red, Alejandra Valle, intervino para calmar los ánimos. En tanto, una vez terminado el capítulo, los involucrados tuvieron una reunión con Rodrigo León, productor ejecutivo del espacio televisivo, para dar por cerrado el tema.

A continuación puedes revisar el momento de la discusión al aire.

Declaraciones en frío

Pasadas las horas, el periódico LUN pudo conversar con cada uno de los involucrados en este enfrentamiento. “Uno puede tener un debate, pero por algún motivo se picó por lo cual sacó el título, que en espectáculo no sé si tiene que ver mucho. Lo importante es tener fuentes y hacer un trabajo con veracidad”, explicó Claudia. En tanto, no quiso ahondar sobre lo que se habló en la conversación junto a león.

Por su parte, Van Cauwelaert optó por dar por terminado el asunto. “Lo que pasó en la cancha, sigue en la cancha, para mi quedó ahí”, sostuvo.

“Con la Clau tengo la mejor onda, hasta lleva chocolate y me convida. Mira, lo que pasó, se me olvidó”, aseveró.