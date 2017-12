Ennio Carota sufrió un accidente cerebrovascular en Miami: no tuvo secuelas

El 29 de noviembre pasado, mientras grababa en Miami “MasterChef Latino” para la cadena Telemundo, el chef italiano Ennio Carota fue víctima de un accidente cerebrovascular (ACV) que, según él mismo contó, ha cambiado su vida “en 180 grados”.

El chef, que también ofició de jurado en “MasterChef Chile”, contó su experiencia a Las últimas Noticias: “Me sentía perdido, como que no conectaba con el resto”, dijo sobre el momento en que su mano derecha no le respondía, al mismo tiempo en que no podía comunicarse con sus compañeros.

“Nunca perdí la conciencia, pero lo único que podía decir era ‘bien’ (…) Escuchaba y entendía perfectamente todo, pero no podía contestar de manera correcta”, agregó el italiano, quien rápidamente fue asistido en el Palmetto General Hospital de Miami, “lleno de cables y conectado a máquinas”.

“Tuve suerte. Fue un ACV y tenía un coágulo en el hemisferio izquierdo del cerebro. El doctor me dijo que me afectó la parte que está relacionada con el habla y que podría haber quedado sin poder hablar. No me quedó ninguna secuela. Yo creo que no era mi momento”, apuntó el cocinero.

Por ahora, Carota está en Chile, siguiendo un tratamiento con dos doctores, practicando dieta, gimnasia “y una vida sana. Me estoy portando bien”, agregó. “Tengo que cuidarme el colesterol y bajarme la presión”, agregó el italiano, que mañana domingo regresa a Miami.