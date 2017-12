8 grandes polémicas de la televisión que nos dieron qué hablar este 2017

El fin de año trae consigo los recuentos y en esta ocasión nos ocuparemos de las polémicas que se tomaron la televisión este 2017. Como no han sido pocas, elegimos las 10 más recordadas que en su minuto fueron comentadas por todo el público.

En los meses pasados, los canales no sólo vivieron grandes problemas económicos, sino que también se enfrentaron a distintas controversias que fueron desde insultos hasta la recomendación de un producto dañino para la salud.

La mayoría de estos momentos fueron denunciados y sancionados por el Consejo Nacional de Televisión, que este año batió el récord de quejas superando las cuatro mil.

Discriminación y xenofobía en Doble Tentación

Durante muchos meses, Doble Tentación fue uno de los programas más vistos de la televisión chilena, sin embargo, el comportamiento de sus participantes hicieron enojar a una gran cantidad de espectadores.

La más odiada de todos fue Oriana González Marzoli, una modelo venezolana que ya era conocida en Chile por su participación en otros realitys. Durante gran parte del programa se pudo ver los malos tratos –verbales y físicos- de Oriana y sus amigos hacia Dominique Lattimore y otros compañeros, a quienes insultaron usando palabras como ‘negra’, ‘sucia’, ‘prostituta’ y ‘mono’, entre otros.

La situación llegó a tanto que Lattimore{, llamó a Carabineros de San Bernardo para presentar una denuncia por discriminación y agresión contra Marzoli y Angie Jibaja, mientras aún se encontraban participando del programa.

La denuncia fue acogida por Fiscalía de San Bernardo y tomada por el fiscal Claudio Ciudad, quien citó a la denunciante y los testigos para que dieran su versión.

Pocos días después de esto, Lattimore fue eliminada durante una competencia, mientras que Marzoli tuvo que salir del reality, aparentemente, por recomendación de un psicólogo luego que la rubia sufriera un colapso. Junto a Oriana también tuvo que irse el argentino Luis Mateucci, debido a que las normas del espacio exigía que los participantes estuviesen en pareja.

“Llegó carabineros a la casa porque los llamé y, cuando los pedí, también solicité un derecho a llamar a mi representante para contarle la situación que yo estaba viviendo. Sin embargo, me tuvieron encerrada 24 horas en un container donde sólo pude salir a tomar aire afuera”, detalló Lattimore en Intrusos.

La modelo también explicó que por temas contractuales no podía retirarse como ella quería. “No podía irme. Mucha gente me preguntaba por qué no renunciaba, y no lo hacía porque si yo me iba tenía que pagar una multa de 35 millones, y además me iba sin ni uno”, indicó.

Alberto Plaza trata de “flaite” a Chiqui Aguayo y los humoristas de Viña 2017

La polémica rutina de Daniela “Chiqui” Aguayo en el Festival de Viña, no dejó a nadie indiferente. Mientras algunos la defendían, otros se lanzaban en picada contra ella.

Uno de estos críticos fue Alberto Plaza quien dio su opinión sobre el espectáculo a través de una carta enviada a El Mercurio, donde calificaba a los humoristas, sus colegas artistas, de “flaites” que se tomaron el espectáculo.

“Escribo con profunda tristeza después de haber visto -lo que alcancé a resistir- a los humoristas de las dos primeras noches del Festival de Viña del Mar. Hemos sido testigo de una paliza, de un linchamiento al decoro y a las buenas costumbres. Con total desvergüenza, hablan con el mismo vocabulario que se emplea en una pelea de bar de mala muerte; con vulgaridad que cabría esperar en una cárcel, no en el que alguna vez fuera el más respetable e importante escenario de la música latinoamericana”, comenzó.

“Los flaites se han apoderado de ese espacio hasta lograr que ni los mismos organizadores sean capaces de poner límites en el juego. Saltaron desde la cloaca y allí se quedaron, salpicando cada uno al que le sigue, provocando una verdadera escalada de degradación, donde ya nadie parece sorprenderse; donde querer cuidar nuestra maravillosa lengua parece ya una quijotada. Y este es un terreno en el cual solo a los humoristas se les acepta semejante picantería”, agregó.

Semanas más tardes, Plaza y Aguayo se reencontraron Vértigo de Canal 13, donde debatieron sobre las palabras del cantautor. “Tú no estás consciente de la importancia de lo que hiciste ahí, provocas un efecto, ese efecto tiene que ver con lo que queremos construir como sociedad con acuerdo donde quepan todos. Lo que tu mostraste ahí no lo puede ver toda la familia. Le robaste un espacio a la familia“, sentenció el cantante.

“A mi no me dolió que me dijeras que soy flaite (…) Lo que me dolió más, y que es lo más grosero que he escuchado toda mi vida, fue la carta que enviaste el Día de la Mujer al mismo diario, donde decías que te parecía curioso que ser machista tuviera una connotación negativa y que ser feminista tenía una positiva; que las mujeres teníamos ciertos privilegios como entrar gratis a una discoteque o cómo, finalmente, podíamos quedarnos con los hijos después de un juicio de divorcio. Te faltó decirnos que nos gastábamos la plata de la pensión en la peluquería. Eso me pareció grosero, machista y no representa a todo el Chile que ha ido evolucionando“, atacó la comediante.

Pastor Soto pisa bandera LGBT

En junio pasado, un incómodo momento se vivió en el set del programa El Interruptor de Vía X, luego de que el pastor Javier Soto realizara un polémico gesto en contra de la comunidad gay.

El clérigo estuvo como invitado en el espacio de entrevistas, que es conducido por José Miguel Villouta, y desde un comienzo se notó que sería una participación algo tensa.

Antes de comenzar con la conversación, Soto realizó una oración ante la confundida mirada del conductor. Sin embargo, lo que vendría después provocaría la molestia no sólo de Villouta sino que del equipo de producción en general.

Esto, ya que Soto no encontró nada mejor que sacar una bandera de LGBT, a la que calificó como un “trapo de inmundicia”, para posteriormente comenzar a pisotearla, todo esto frente a la atenta mirada de Villouta, quien es homosexual.

De nada sirvieron las peticiones del animador -quien aseguró sentirse ofendido- para que dejara de hacerlo, ya que el controvertido personaje continuó haciéndolo. “A usted no lo he insultado, al contrario, lo saludé amablemente”, le respondió el invitado.

Finalmente fue la propia directora de contenidos del espacio quien se hizo presente en el estudio para hacer entender a Soto que la entrevista no se desarrollaría bajo esos términos.

“Lo que pasa es que así como uso mi biblia, para hacer mi campaña de evangelio también uso esto”, se excusó Soto, momento tras el cual se decidió dar por finalizada la entrevista.

Despido de la doctora Cordero de Primer Plano

En julio pasado la denuncia de agresión de Valentina Henríquez contra su ex pareja, Camilo Castaldi, también conocido en el ambiente musical como Tea Time, conmovió a todo Chile.

El tema fue ampliamente comentado en todos los programas de televisión, entre ellos Primer Plano. En el estelar de farándula, la doctora María Luisa Cordero realizó polémicas declaraciones que terminó con varias denuncias ante el CNTV y con ella despedida del programa.

“Ella tiene un trastorno limítrofe de la personalidad y tiene un lado sadomasoquista esa muchacha. Le gustaba el combo”, comenzó. “Es una relación torcida sadomasoquista. Ella se calienta cuando le pegan. Perdona que te lo diga así en crudo, pero me cuesta entender. No le quiero poner ningún adorno. Y él cuenta, en su defensa, que ella se autoagrede”, agregó.

“Hay que mandar a tratamiento a los dos. Esa cuestión de ‘no se le acerque a 100 metros’, ¡por favor! ¿No les da vergüenza a los que inventaron esa cuestión? ¡¿Ah?! Por favor, es una tomadura de pelo”, finalizó.

Al respecto, su excanal fue categórico al asegurar que no comparten dicha visión. “Para Chilevisión, la problemática social de la violencia de género y las manifestaciones de odio y discriminación en general, han sido una alta preocupación a lo largo de su trayectoria“, aseguran.

“Nuestro canal ha tenido consistentemente un compromiso manifiesto con la denuncia de estos casos, junto con un tratamiento editorial orientado a generar en Chile el cambio cultural necesario para terminar con estas conductas”, agregaron en la declaración pública.

Yerko Puchento trata de “Monga” a Cecilia Pérez

A principios de mayo, Yerko Puchento lanzó una broma en Vértigo que no le causó ninguna gracia a la ex ministra Cecilia Pérez. En la ocasión, la rutina del humorista se basó en la visita de Sebastián Piñera a Fantasilandia junto con su pequeña nieta.

“¿Saben qué? Fue bonito ver a Piñera en Fantasilandia (…) Se metió a Monga y dijo ‘Cecilia Pérez, ¿eres tú?’ ¡No, no! Es que pensó que estaba de público“, bromeó el personaje.

A través de Twitter, Pérez criticó a Yerko: “En @T13 1ero agredieron a #Nabila, con #YerkoPuchento insisten en discriminar y violentar a las mujeres..@aluksicc su canal es misogino?”, escribió.

La polémica continuó durante semanas, y en cada capítulo, el personaje volvía a sacar a colación a Pérez, quien incluso amenazó con entablar una querella en su contra.

“Vengo más bueno que Benito Baranda. Vengo bueno, después de las acusaciones de las que fui víctima en la semana por decir que Píñera confundió a Cecilia Pérez con Monga… Es que tengo que explicarle a la gente, Diana, tengo que explicarle…”, sentenció en otro capítulo del espacio conducido por Diana Bolocco y Martín Cárcamo.

“Quiero decir hoy día, públicamente, que estoy profundamente arrepentido, profundamente, y que le pido disculpas de corazón a Monga. De verdad. O a Cecilia, perdón, bueno. O a las dos. No sé… ¡A las dos, a las dos, a las dos!”, señaló.

“¡Hoy me rebelo ante ti, Cecilia Pérez! ¡La misma Cecilia Pérez que trató de ‘gordi’ a la Presidenta en Twitter, y que le dijo ‘weón’ a un senador de la República en el Congreso! ¡Pero que no soporta que sugieran que es poco agraciada! ¡Sí, lo voy a decir! ¡Y no me vengan con ese show y doble estándar de siempre! No lo voy a aguantar. Y por último, Cecilia Pérez. Yo era un payaso, y tú eras vocera de un sector grande de este país. ¡Sí, ya lo dije, ¿y qué?! ¡Toma, cachito de goma!”, agregó.

Doctor Soto en Bienvenidos

A finales de agosto, el matinal Bienvenidos se metió en un gran problema luego que el doctor Ricardo Soto dedicara su sección a comentar el MMS, mejor conocido como Solución Mineral Milagrosa.

Según se dijo, la sustancia ayudaría a las personas a tratar algunas enfermedades como artritis y/o artroisis, lupus, anemia y diabetes, algo que fue descartado de plano de otros científicos.

Esta polémica llevó a que el programa fuera denunciado ante el Consejo Nacional de Televisión y que su protagonista fuera congelado del matinal.

Tras la controversial recomendación en Bienvenidos, la seremi de Salud Metropolitana anunció que activará los protocolos para investigar la venta ilegal de un limpiador industrial como una solución médica, promovida por el doctor Ricardo Soto en el matinal de Canal 13.

La polémica hizo que el programa recibieran más de mil denuncias ante el CNTV.

Bienvenidos exhibe declaración de ginecólogo de Nabila Rifo

Por su crudeza y diferentes aristas, el caso de Nabila Rifo fue uno de los temas más comentados en los programas de televisión.

En este contexto, Bienvenidos desató una nueva polémica al mostrar parte de las declaraciones de Francisco Redondo, ginecólogo que atendió a la víctima luego del cruel ataque.

En un movimiento polémico, en las imágenes se pueden escuchar detalles gráficos e íntimos sobre el examen realizado por el profesional a Nabila.

Tras esto el panel del programa, que incluyó al psicólogo clínico Alex Droppelmann, analizaron las palabras del especialista. Los animadores quedaron evidentemente impactados con el fuerte relato, pero lo comentaron de todas formas.

Las críticas contra el programa no se hicieron esperar ni tampoco las denuncias en el CNTV. El programa debió salir a pedir disculpas y su director Pablo Manríquez presentó su renuncia, la que fue aceptada por el canal.

Las sexistas fotos y los discriminadores mensajes de Hernán Calderón JR.

En medio de la revolución mundial por poner fin al acoso, abuso y violencia contra la mujer, Hernán Calderón Argandoña (20) se ha visto envuelto en dos grandes polémicas debido a su trato hacia las mujeres.

Según se informó en agosto pasado, el joven de 20 años envió a una amiga de la familia Méndez, una serie de mensajes de alto calibre, luego que ella defendiera a Leo Méndez de comentarios homofóbicos realizados por Calderón.

“Y a vo quién te funa hambrienta culia ajaja (sic)”, fue uno de los comentarios que recibió la joven. “Te reí de mi y pa mi que andai a pata hambrienta culia jajajaj mientras que yo choque un camaro 2015 y ahora ando en 2017 (sic)”, agregó posteriormente.

En aquella ocasión hasta su hermana Kel Calderón repudió sus dichos. “Mi hermano siempre será mis ojos, y el amor que le tengo no lo va a cambiar nada, pero esta vez su actitud fue una vergüenza, y merece que se le reproche como tal“, señaló Kel.

Pero al parecer el joven no aprendió la lección, ya que a través de su cuenta de Instagram, esta semana compartió varias sexistas fotos donde aparece con mujeres en poses provocadoras. Una de estas exhibía el trasero de tres chicas donde se podía leer su nombre: Nano Calderón (el apodo que utiliza), en otra aparecía tocando el trasero de una joven y en otra una mujer desnuda manejando su famoso Camaro.

Dichas fotos desataron grandes debates en redes sociales y paneles de televisión, lo que tiene sin cuidado al estudiante de derecho de la Universidad Andrés Bello. “Las cuentas son personales, cada uno puede subir lo que se le dé la gana, siempre y cuando no infrinja las normas de Instagram. En mi bio dice de qué trata mi insta (Girls, guns & cars, lo que en español se traduce como chicas, armas y autos) y al que le guste genial y al que no genial también”, explicó a Las Últimas Noticias.

Según Calderón, se enteró de la polémica debido a los comentarios de sus seguidores. “Me llegaron comentarios de que en ‘Intrusos’ hacen burla de mi trabajo. Yo me banco mucho más al señor que vende helados en la playa que a los que calientan el traste en un estudio y ganan dinero a costa de criticar la vida de los demás, como la gran mayoría de los programas de farándula”, sentenció.

Por su parte, su madre lo defendió usando su tribuna en Bienvenidos. “Si tú me preguntas a mí, yo no lo encuentro grave. Yo no me voy hacer la cartucha, señora, le guste o no le guste. Yo respeto mucho su manera de opinar, pero también quiero que ustedes respeten la mía”, sentenció.

“Mi hijo es una cabro joven, tiene 20 años, estudia, va a pasar a tercer año de Derecho, no toma, no se droga y gana su plata. Hace cosas de joven normal, tiene su personalidad, es un cabro sano. No le hace mal a nadie”, comentó la panelista.