DJ Méndez anuncia que dejará Chile debido a crisis familiar

Este viernes DJ Méndez estuvo como invitado en Muy Buenos Días, participación que comenzó en un tono alegre pero que, tras una confesión del artista, se volvió más seria.

Esto ya que en el matinal de TVN el músico habló sobre las consecuencias que tuvo en su vida privada su campaña para convertirse en alcalde de Valparaíso en 2016.

Según reconoció el artista, producto de esta aventura política todo se volvió “un caos”, no sólo en su familia sino que también en su relación de pareja.

Incluso, Leopoldo Méndez -su verdadero nombre- confesó que dejará Chile para instalarse nuevamente en Suecia “por un largo tiempo”.

“Me entristece un poco hablar de esto, porque no fue fácil. No me arrepiento, volvería a hacerlo (su candidatura), mi mujer me va a matar esto, pero tuvo costos económicos, y casi me separé”, comentó Méndez.

“De hecho ya no estoy con mi familia, ellos están en Suecia, yo estoy solo en Chile. Espero que me abra la puerta cuando yo llegue allá. Ella no aguantó más”, agregó.

Méndez admitió que durante el tiempo de su candidatura, tuvo que vivir separado de su pareja y sus hijos, quienes se quedaron en Santiago mientras él se enfocó en sus actividades en Valparaíso. Esto provocó cuadros de estrés y discusiones.

El cantante señaló que en Europa espera participar del prestigioso festival de la canción de Eurovision. “Tengo la posibilidad de participar por un cupo en Eurovision por Suecia. Hace 10 años que no hago nada en Europa”, explicó, añadiendo que no puede revelar más detalles al respecto.