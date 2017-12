Hace unas semanas el recordado humorista Óscar Gangas fue invitado al matinal de TVN, Muy Buenos Días, donde reveló el difícil momento personal que vive.

En la oportunidad, el programa matutino de la estación estatal mostró la realidad que vive hoy el artista alejado de los escenarios y sumido en una terrible enfermedad: el alcoholismo.

Tras su reaparición y el complejo momento relatado, otros programas como Bienvenidos lo han invitado para conocer su realidad.

Fue en este escenario, que al ser consultado por el programa Intrusos de La Red por su problemas económicos y de alcohol, se lazó contra la forma en que fue mostrada su historia en el canal estatal.

“Vende más un mal paso, una mala imagen o una distorsión, es lo que vende, yo lo entiendo perfectamente, y si uno acepta el juego de ser artista también tiene que aceptar el juego de estas manipulaciones”, comentó.

Pero eso no fue todo, pues apuntó sus dados contra el periodista que le realizó la entrevista, Luis Sandoval, a quien acusó de haberle pedido que pusiera cara de drama.

“Yo cuando estaba en el estudio sonreí, porque estaban mostrando imágenes de actuaciones mías, y además, porque estaba viendo una proyección media dramática de mi vida, y como que empecé a sonreír, dije ‘mira na’ que ver esto’ y él se me acercó y me dijo ‘es algo dramático, pone cara de drama’ entonces dije ‘hay que poner cara de drama’, y ahí uno nota que hay una manipulación previa, pero no lo hace con mala intención, a Luchito yo lo estimo mucho y me cae muy bien, se les va de las manos a veces”, aseguró Gangas.

En la oportunidad, también aseguró que tuvo problemas de alcohol, pero que hace meses que no bebe, versión distinta a la que entregó en el matinal conducido por María Luisa Godoy y Cristián Sánchez.

“Yo tuve un problema de alcoholismo, pero hace mucho rato, ya hace como 8 meses o cinco, que no bebo, estoy en una recuperación personal, tengo harta pega, gente que me ha llamado en buena onda, y me dicen ‘pucha te queremos ayudar’, y esa es mi cruda realidad”, comentó.

Al respecto, María Luisa Godoy aseguró estar sorprendida con estas nuevas declaraciones, porque en ningún momento se mostró incómodo en el estudio.

“Óscar me sorprende, porque en ningún momento planteó que algo no le gustó, todo lo contrario”, manifestó la conductora.

Finalmente, Gangas señaló que: “Yo no he negado, yo lo que declaré lo hice libremente, todo lo que respondí es real, la nota sí que tenía un poco de tinte dramático”.

Cabe mencionar que el artista aseguró también que Daniel ‘Huevo’ Fuenzalida lo invitó a participar de una sección de humor en programa Me Late de UCV.