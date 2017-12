Pancha Merino vivió minutos de furia en matinal: criticó a humorista y nadie la apoyó

Esta mañana en el matinal Bienvenidos se vivió una incómoda situación en el panel de conversación, luego que Francisca Merino disparara contra el comediante Pedro Ruminot y la organización del Festival de Viña del Mar.

Pasadas las 11:30 de la mañana, el programa llevó al aire una nota con los humoristas confirmados para la próxima edición del certamen viñamarino y luego, como es costumbre, el panel conversó acerca de las expectativas y temores que existen con los números humorísticos que suben a la Quinta Vergara.

Aprovechando la reciente incorporación de Rodrigo Villegas, la conversación se orientó hacia la presión que viven los comediantes antes de presentarse, sobre todo en las redes sociales. Asimismo, comentó que la experiencia que se vive una vez se enfrenta el ‘monstruo’ es indescriptible.

Tonka, por su parte, agregó que efectivamente siempre existe el temor de que el público “se coma” a los humoristas, y fue en ese momento que Francisca Merino alzó la voz y aseguró que existen comediantes a los que la producción puede “ayudar bastante” en el caso que les esté yendo mal.

“Hay humoristas a los que han ayudado, si al Pedro Ruminot le regalaron las gaviotas…“, en ese momento sus compañeros reaccionaron diciéndole que cambiara el tema, sin embargo, Merino continuó: “¿Acaso no miraron cómo el público pifiaba y lo echaba? Ahora yo me digo, metieron a la señora de Pedro Ruminot, a Alison Mandel…“.

Casi de inmediato la actriz fue interrumpida por Martín Cárcamo, quien le pidió que no sacara temas personales, a lo que ella respondió evidentemente molesta y alterada: “No, no es tema personal, por favor, todo el mundo lo vio. ¿No viste a la Pamela Jiles cómo se rió en su cara y le dijo ‘devuelve la gaviota’?“.

Luego le pidió a Hugo Valencia que la apoyara en sus dichos, pues eran ellos los que reporteaban espectáculos, a lo que el periodista solo agregó que si bien “no se lo comieron vivo” efectivamente “le regalaron la gaviota”. La actriz, en tanto, concluyó su opinión diciendo que era “una vergüenza” y Tonka rápidamente cambió el tema.