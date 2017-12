La noche de este martes se emitió un nuevo episodio de Hola y Adiós donde abundaron historias de todo tipo, desde emotivas, tristes, simpáticas e inspiradoras, e incluso graciosas.

Pero una curiosa situación llamó la atención de los televidentes cuando mostraron la historia de una familia que cumpliría su sueño de viajar a Estados Unidos, tras años de esfuerzos.

Para realizar el viaje tuvieron una ardua preparación, pero fue una parte del equipaje lo que llamó curiosamente la atención de los televidentes al enseñar una bolsa con un especial cargamento.

“Llevamos prácticamente de todo”, indicó la viajera madre, estilista de profesión, y efectivamente así era. Entre las poleras para disfrutar en Disney la mujer le enseñó a Monserrat Álvarez una bolsa en la que cargaba 20 panes amasados.

“El pan es muy malo allá, y yo no puedo vivir sin el pan”, indicó la viajera, mientras presentaba el alimento frente a la cámara. “No te vayas a reír”, remató.

Su cargamento generó reacciones a través de las redes sociales, la que tendría que pasar por la aduana.

