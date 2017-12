Compleja enfermedad afecta a Tamara Acosta desde los 15 años: sufre depresión endógena

Tras haber terminado las grabaciones de la tercera temporada de Soltera Otra Vez, Tamara Acosta aprovechó su invitación al programa Yo invito de La Red, para revelar un detalle desconocido de su vida que la ha afectado por casi 30 años.

Luego de que Ramón Llao, Paulina Rojas y Max Cabezón le plantearan la dinámica de discutir sobre ciertos conceptos, al momento de debatir sobre la depresión, la actriz reveló que a los 15 años fue diagnosticada con depresión endógena.

“Tuve varios episodios de depresión. Finalmente fui diagnosticada con este tipo, que requiere tratamiento. Uno no lo controla. Desde bien chica, como desde los 14 que tengo estos episodios, que no estaban diagnosticados en su momento. Y no tratados con nada. Solo conversando con una amiga lo veía”, comenzó relatando la actriz a Yo invito.

Ante las consultas de los panelistas, Tamara siguió contando que hoy ya se encuentra diagnosticada, con tratamiento y medicada, y que no ha tenido mayores problemas con el paso de los años.

Sin embargo, Acosta reveló que esto es un proceso muy complicado, y sobre todo para las personas que no han podido recibir apoyo: “Es súper poco comprensible para la gente que no sufre de esto, porque uno no se levanta de la cama. Es una sensación espantosa. Y la gente te dice ‘pero arriba el ánimo, si tú puedes salir de esto’. Pero no es eso. Requiere tratamiento, contención y una red de apoyo”, aseguró.

Es por esto que la actriz hizo un llamado a crear más vías de apoyo para quienes sufren de este trastorno: “La sociedad debe ser más empática con este tipo de trastorno. De hecho, son cada vez más personas y más los jóvenes los que tienen este tipo de problemas”, concluyó Tamara.

Para los que no la conocen, la depresión endógena es una enfermedad que se manifiesta en el cerebro, sin la necesidad de que haya un factor externo (como un trauma por la pérdida de un ser querido), así que en la mayoría de los casos, depende de los cambios fisiológicos en el cuerpo, según lo explica el departamento de Psicología de la Universidad Internacional de Valencia.

Dentro de los principales síntomas se encuentran los cambios en los patrones de sueño, fatiga, falta de energía, ansiedad, poco interés en manifestar emociones, entre otros.

El tratamiento a seguir que más se recomienda es la psicoterapia y la medicación, tal como lo explicó Tamara Acosta en Yo Invito, además, es muy necesario tener una red de apoyo con la familia y los amigos.