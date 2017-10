Este jueves, Chris Carpentier fue uno de los invitados al espacio conducido por Ignacio Franzani, Mentiras Verdaderas, donde contó detalles de su vida como chef y de su carrera en televisión.

En este contexto, al animador de La Red no dejó pasar la oportunidad de preguntarle al cocinero sobre su participación como juez en el estelar de cocina de Canal 13, MasterChef. Fue aquí que Franzani le consultó respecto a los participantes del programa y sobre quién ha sido su favorito de todas las temporadas.

Sin complicarse, Chris aseguró que Faryd García, el ganador de la tercera temporada, es por lejos su participante favorito: “Él es un personaje entrañable. Es de un nivel de precisión y de trabajo”, aseguró el chef.

Pero no tan sólo fue su talento en la cocina lo que más cautivó al conductor de Contigo, pan y cebolla de UCV-TV, sino que también la sufrida historia de vida que lo llevó a dedicarse a la cocina: “Él es el ejemplo de que se le puede ganar a la vida, que se le puede ganar el ‘gallito’ a la vida”.



“Él era asistente de parquímetro, ni siquiera él estacionaba, ayudaba. Se pasó la historia de este cabro, quería terminar cuarto medio, pero ni siquiera tenía básica. Dejó de estudiar para cuidar a su familia, a sus hermanos”, fue parte del relato de Chris en La Red.

Cabe recordar que Faryd no tan sólo se dedicó a cuidar a sus hermanos, sino también a su hijo y con ningún estudio. De hecho, tras ganar MasterChef, el cocinero ganó dos becas, una para poder terminar su educación básica y media, y otra para que pueda estudiar Gastronomía internacional en Inacap.

Fue la mezcla entre su potente vida y su evidente talento en la cocina lo que cautivó a Carpentier para elegirlo como su favorito: “Tenía una dedicación, un rigor en cada programa y en cada desafío que lo llevó a ganar. Yo creo que ese cabro es Chile, es el cabro que cuando se le da la oportunidad, sale adelante”, comentó el chef.

Por esto mismo, es que el juez de MasterChef justificó su decisión de elegir a Faryd ya que tiene un “gran análisis de las cosas que pasan, y generalmente esos análisis son desde la consecuencia, o sea, si hay mucho robo y hay que meterlos a todos a la cárcel o hay mucha puerta giratoria (…) estos cabros no tienen las mismas oportunidades que tienen otros, y como no las tienen en vez de estar con un pala ganando 200 lucas, me robo algunas zapatillas en 15 minutos. No digo que esté bien, pero hay que darles las oportunidades”, concluyó.