Mensaje de hijos pequeños de Julio César Rodríguez emocionaron al periodista en ‘El Cubo’

La noche de este miércoles Chilevisión emitió un nuevo capítulo de El Cubo, que tuvo como invitado al periodista Julio César Rodríguez.

En dicha oportunidad, se refirió a varios aspectos de su vida, tanto profesional como personal, confesando algunos hechos desconocidos por la opinión pública.

Uno de los temas más sensibles, y que le provocaron más dolor al también locutor de Radio Bío Bío, fue la muerte de su hijo Pablito a los 13 años.

“Pablito nació con una malformación congénita, un Dandy Walker que se llama, un niño especial. Tengo en mi memoria, guardado, atesorado para siempre, cuando Susana (su expareja) me dice ‘tenemos que soltarlo, yo lo voy a soltar, tenemos que soltarlo’“, expresó el comunicador en el programa entre lágrimas.

Por eso, para él sus hijos son una de las cosas más importantes. Joaquín, de 11 años, fruto de su relación con Francisca García-Huidobro, le dedicó unas tiernas palabras en el programa.

“Hola papá, espero que lo estés pasando bien allá y te quería decir algo: primero, que te quiero mucho y eso ya lo debes saber y gracias por cuidarme, por llevarme al colegio. También te quería decir que ojalá te estés cuidando porque tú también necesitas cuidarte”, dijo el pequeño.

Pero eso no fue todo, ya que también agregó lo siguiente: “Estás trabajando mucho y espero que trabajes un poco menos, tómate tu tiempo, haz las cosas más a la ligera“.

Quien también habló fue Julieta, la hija de 7 años fruto de su matrimonio con la ex Miss Chile Claudia Arnello, quien comenzó diciendo: “Hola papá, te quería decir que las cosas que más me gustan hacer contigo son estas: ir a comer helado contigo, siempre me gusta invitar amigas contigo (…), siempre eres entretenido conmigo, no creo que todos los papás sean así, por eso yo te quería decir que eres el mejor papá, que siempre lo vas a ser“.

Finalmente, Julio César reconoció entre lágrimas que tanto Claudia como Francisca le habían hecho fácil la paternidad. “De cierta forma me han concedido, o no sé si me lo he ganado, ser el papá más juguetón, tener el rol más regalón, de ser el más chistoso, el más bromista, de lograr poner la calma o de ponerle el lado humano a las cosas”, finalizó.