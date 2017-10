La surrealista entrevista a Mariah Carey tras el tiroteo en Las Vegas

Un incómodo momento vivió la cantante Mariah Carey, quien durante la mañana de este lunes concedió una entrevista donde habló del tiroteo en Las Vegas, con una curiosa postura corporal.

La artista tenía agendado un enlace con el programa Good Morning Britain para hablar de su próxima gira navideña, por lo cual apareció tumbada en un sofá con un árbol de navidad en el fondo.

El problema fue que debido a la contingencia de lo ocurrido en Las Vegas, donde ella suele presentarse, los conductores tuvieron que preguntarle al respecto.

Por supuesto, la artista -que al parecer no había visto la información- se mostró impactada por la noticia, pero eso no fue suficiente para cambiar su postura sobre el sillón. “Nadie lo hubiese esperado. Está mal. En realidad no sé qué decir”, señaló.

Tras su vaga respuesta, el animador del espacio Piers Morgan decidió irse a comerciales y dejar de lado la entrevista con la estrella de la música.

En tanto, Twitter no tuvo piedad con la cantante a quien insultaron señalando que era una falta de respeto lo que había hecho y algo completamente inapropiado.

Aunque no se refirió al incidente, Mariah sí solidarizó con las víctimas a través de sus redes sociales. “Horrorizada al oír sobre el tiroteo en #LasVegas. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias. Orando por la seguridad de todos 🙏💔”, escribió.

Horrified to hear about the shooting in #LasVegas. My thoughts are with the victims and their families. Praying for everyone's safety 🙏💔

— Mariah Carey (@MariahCarey) 2 de octubre de 2017