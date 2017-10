Así lucirá Claudia DiGirólamo en la nueva teleserie nocturna de TVN

TVN trabaja a toda máquina en su próxima teleserie nocturna, la cual pretende recuperar el cetro del horario prime que estos días está en poder de Mega.

Dime quién fue, es el nombre de la producción que se desarrolla en un hotel y que cuenta la historia de Laura (Antonia Santa María), una joven chef que regresa a Chile para averiguar quién fue el asesino de su madre.

Entre sus protagonistas se encuentra Antonia Santa María, Francisco Reyes, Amparo Noguera y Claudia Di Girólamo, quien regresa a la estación pública tras haber sido desvinculada en 2015.

En la producción, la actriz dará vida a Adriana Lyon, una profesora universitaria de literatura, pieza clave para la investigación de Laura, pero que comienza a presentar síntomas de Alzheimer, los que combate sin decir nada a su familia.

“Empieza a tener muchos problemas porque es una enfermedad que, mientras más sola estés, más rápido avanza porque no tienes la ayuda de tu entorno familiar o de compañeros de trabajo. Entonces te empiezas a aislar de una manera absoluta y no recibes ningún tipo de ayuda ni de cariño”, señaló la actriz a Emol, sobre la historia que tiene toques de la cinta Still Alice.

Para dar vida al personaje, la actriz asumió un nuevo look que incluye una frondosa melena ondulada, muy al estilo noventero.