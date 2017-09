María José Bello se une a Perdona Nuestros Pecados: vivirá ‘romance prohibido’

Mega ha conseguido gran éxito en estos últimos meses con su popular teleserie nocturna, Perdona Nuestros Pecados.

Desde que debutó en las pantallas del canal del grupo Bethia, el drama conquistó a los televidentes, quienes cada noche se mantienen expectantes a las historias que narra la producción.

Lee también: Terrible confesión amorosa de Elvira a María Elsa sembró la duda entre televidentes

La teleserie, protagonizada por Mariana Di Girólamo, Mario Horton y Álvaro Rudolphy, sumará a una nueva actriz que llegará a revolucionar Villa Ruiseñor y a generar nuevos conflictos.

Se trata de la actriz María José Bello, quien apareció en el avance del capítulo de este miércoles.

En las imágenes se ve a la artista llegando al pueblo, donde tiene su primera interacción con Guillermina (Ximena Rivas), quien junto a Mechita (Soledad Cruz) estaban saliendo del cine.

Bello interpretará a Bárbara, la esposa del comisario Nicanor Pereira (Cristián Carvajal), y se incorporará como profesora al colegio dirigido por Guillermina, donde forjará una estrecha amistad con Mercedes.

“Bárbara es una mujer muy espontánea, que demuestra mucho sus emociones. Se hace muy amiga de Mercedes, y esa amistad cala hondo en Mercedes, porque nunca había tenido una amiga tan cercana”, señaló María José al diario La Tercera.

En la ocasión, además sostuvo que este es un gran desafío profesional para ella, ya que por primera vez interpretará a una lesbiana.

“En 2017 ser lesbiana no tiene por qué ser noticia, pero la teleserie está situada en 1957, y esa sí que era otra realidad. Era todo un escándalo ser homosexual (…) como noticia no es tema, pero para mí es tema, pero desde lo bonito, porque estoy haciendo algo distinto a lo que he hecho como actriz, y es algo distinto a lo que yo soy también”, manifestó.

Cabe mencionar, que esta será la tercera teleserie de Bello en el área dramática de Mega, donde ha participado de Ámbar y Eres Mi Tesoro.