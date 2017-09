Catherine Mazoyer explica por qué la PDI cree que hackeo a sus cuentas fue desde su casa

Importante: la información entregada esta equivocada. El hackeo NO fue desde mi casa, eso aun se esta investigando. Lo que salio de la IP de mi casa fueron mensajes enviados desde un cuenta instagram, y esto puede ser por distintas razones que aun tenemos que aclarar. Las direcciones IP también se pueden hackear, alguien pudo tener acceso a mi wi fi, puede ser alguien cercano o alguien que no tenga nada que ver con nosotros. Estamos trabajando con la PDI. No hay nada mas terrible que sentirse vulnerable en su propia casa. Espero que esto se aclare pronto, por la tranquilidad de mi familia. Todo esto ha sido muy duro para nosotros. Les ruego que no saquen conclusiones basadas en información falsa o poco precisa. Agradezco profundamente las palabras de apoyo y a quienes me envían sus buenas vibras.

