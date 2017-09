Rescatista desconocido del accidente de Ignacio Lastra cuenta por qué se mantuvo anónimo

“Cuando pasó todo esto yo no sabía si Nacho iba a sobrevivir”, contó Francisco Pacheco, el tercer rescatista del accidente que sufrieron Julia Fernández e Ignacio Lastra que, hasta hoy, había optado por permanecer anónimo. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? La familia de las víctimas.

“Por un tema de respeto a la familia, no quise aparecer“, contó Pacheco a Las Últimas Noticias. El exfuncionario de la Armada reconoce que no estaba de acuerdo con pasearse por los canales de TV contando su testimonio. Por lo mismo, optó por acercarse a la clínica donde estaban las víctimas internadas. “Desde entonces voy todas las semanas a ver cómo está Nacho, aprovecho mi hora de almuerzo y me arranco a compartir con su familia“, dijo.

“Ahí me dijeron que ellos sí querían que esto se hiciera súper público, para que la gente, en vez de dedicarse a grabar con los celulares en una situación como esta, se motivara a ayudar como nosotros lo hicimos“, relató Pacheco sobre el accidente del 31 de agosto pasado.

“Después del accidente y de ayudar a Ignacio yo me fui para la casa y le conté a mi señora. Entonces, prendimos la tele y ahí lo vimos en las noticias. Pero, ¿sabes qué? Da lo mismo quiénes hayan sido. Hubiese sido Juan Pérez o quien fuera igual había que actuar en el momento no más”, agregó Pacheco sobre la condición televisiva de Ignacio y Julia.