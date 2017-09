Paulina Nin de Cardona contó en “El Cubo” cómo es su vida alejada de la TV

Este jueves Chilevisión emitió un nuevo capítulo de El Cubo, donde la entrevistada en esta ocasión fue la comunicadora Paulina Nin de Cardona.

En el espacio hablaron de todo un poco: cuando animó el Festival de Viña del Mar, de una pelea que tuvo con Antonio Vodanovic, de la enfermedad que tuvo (mal de Crohn), de su antigua y quebrada amistad con Raquel Argandoña y del amor, entre otros.

Pero también, Paulina contó a qué se dedica actualmente, ya que está alejada de la televisión. La madre de dos hijos ahora anima un matinal en radio Máxima de San Bernardo, y además hace karaokes, conocido como “El karaoke de la Nin”, donde -según ella- “todos cantan, nadie canta mal, a todos se les aplaude”.

Sobre este nuevo trabajo, Paulina, de 57 años, contó que ha recibido comentarios negativos, no obstante, ella dice que todos son dignos y que se siente orgullosa. Junto con ello aseguró que se mantiene sola, nadie le paga el arriendo, ni le da de comer. Además, “sin vender el body (cuerpo)”.

Sobre esta declaración, aseguró que hay personas a las que muchas veces les da lo mismo hacerlo para conseguir algo, “hacer un sacrificio, o quizá no es un sacrificio. Cuando yo ingresé a la TV se usaba un poquito. Una vez hice una declaración a un diario donde dije que yo no iba a conseguir nada entre las sábanas ni frazadas, tenía unos 20 años. Pero sí me invitó a salir un alto ejecutivo de TVN, ambos solteros, pero yo no acepté”.

Según detalló, lo rechazó porque no quería que pensaran que ella salía con él para conseguir algo. Pese a que Diana, la voz del programa, le pidió nombres de quienes sí lo hacían, ella no quiso darlos, porque aseguró que fue al programa a hablar de ella. “No me voy a referir a ciertas personas porque hay niños involucrados”, indicó, asegurando que al resto no le ha importado ese tema cuando han hablado de ella.

Cabe recordar que en una antigua entrevista con Primer Plano, Paulina reveló que ha recibido varias propuestas para volver a la televisión, pero no las tomó porque no estaban relacionadas con lo que a ella le gustaba: servicio hacia la gente. “No me quita el sueño estar en televisión”, enfatizó hace un año.