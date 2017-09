Pascual Fernández deja sorpresivamente el "Así Somos": se emocionó en su despedida

El equipo del Así Somos despidió, de manera sorpresiva, a uno de sus integrantes durante el capítulo de este jueves.

Luego de cantar el “Cumpleaños Feliz” a Juan Andrés Salfate, el conductor Cristián Pérez tomó la palabra para anunciar la salida del español Pascual Fernández.

“De este momento alegre, hay que pasar a un momento algo más complejo y triste para todos, y que tiene que ver con Pascual”, comenzó señalando Pérez, para luego ceder el turno al aludido.

“Hoy es mi último día en Así Somos. Quería dar las gracias a La Red, y especialmente a ustedes, porque me han acogido súper bien. Los siento como mi familia, he aprendido mucho, creo que he crecido profesionalmente”, comenzó señalando Fernández.

“Agradecer además a la gente, a todo el público por los mensajes. Espero que pronto nos veamos, y que les vaya muy bien. Los quiero un montón”, agregó, visiblemente emocionado.

Uno de los que le dedicó sentidas palabras fue precisamente Salfate, quien lo despidió con un emotivo abrazo frente a las cámaras.

Tal como recoge el medio de espectáculo Página 7, el español había señalado anteriormente que dentro de sus planes estaba la idea de continuar en el espacio televisivo.

Y aunque por el momento no se conocen mayores detalles respecto a su salida, todo indicaría que habría sido desvinculado del programa.

“La gente que conoce el negocio de la televisión sabe que esto pasa en la tele. Nosotros mismos nos hemos tenido que ir o venir de distintos programas. Lo hablábamos recién, seguramente muchos iremos pasando, me incluyo, todos estamos en este juego de la tele“, expresó Pérez.

Finalmente, Fernández se refirió respecto a las cosas con las que se queda tras su paso por Así Somos.

“Aprendí de todo un poco. De Salfate, de ti como conductor (refiriéndose a Pérez), de todos mis compañeros, incluso de la gente detrás de cámaras”, comentó.

“Agradezco la experiencia porque me he sentido como en mi casa. Además de grandes profesionales son grandes personas y siempre los llevaré en el corazón“, cerró, siendo acompañado por un aplauso.