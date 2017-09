La razón de por qué Francisco Saavedra ya casi no tiene días de descanso

Son días agitados para Francisco Saavedra, el animador de “Lugares que hablan” que este lunes, en horario prime (22:30 horas) comandará el estreno del nuevo docurreality de Canal 13, “Contra viento y marea“, uno que recoge diversas historias parejas en busca de un sueño en común: el matrimonio, a pesar de no pocas adversidades a cuesta.

“No creo que sea un programa que revindique el matrimonio, pero sí el amor“, reflexiona el conductor en diálogo con BioBioChile. En sus grabaciones, cuenta, ha sido testigo de los anhelos de muchas parejas que quieren alcanzar “el sagrado vínculo”. “Yo creía que no, que era una institución que estaba en retirada, pero hay muchas parejas que quieren hacerlo y este programa recoge esas historias”, dice, y de inmediato hace un aclaración: no se trata de una segunda parte de “Cásate conmigo”, el anterior docurreality de matrimonios. “Ellos se enfocaban en la fiesta, nosotros ahondamos en las historias y su esfuerzo”, comenta.

Para la realización de “Contra viento y marea“, Saavedra ha tenido que participar de variadas ceremonias, en contextos muchas veces complejos: “Estamos grabando el programa aún. De hecho, el casting sigue abierto. Queremos que más parejas se inscriban y cuenten sus casos”, señala sobre la convocatoria, cuya inscripción está por estos días disponible en el sitio web de Canal 13.

Lo anterior se ha traducido en extenuantes jornadas de grabación para el periodista, quien todavía está rodando nuevos capítulos de “Lugares que hablan” al mismo tiempo en que se desarrolla el docurreality. “De lunes a miércoles hacemos ´’Lugares…’. De jueves a sábado, estamos con ‘Contra viento y marea’ yendo a los matrimonios“, relata. ¿El domingo? Más trabajo: lo dedica a grabar las spot publicitarios de Unimarc.

“Pero estoy feliz. Estoy haciendo lo que me gusta, dos programas que amo hacer y que me tienen muy feliz“, comenta Saavedra quien desde abril trabaja en “Contra viento y marea“, un programa que competirá el lunes a las 22:30 horas con “Se busca, asuntos de familia“, el programa de Chilevisión con Carmen Gloria Arroyo que abordará reencuentros familiares. Para el lunes, a su vez, TVN tiene agendado el estreno de su nueva teleserie, “Wena Profe“.