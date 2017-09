Estrenos y más estrenos: CHV, Canal 13 y TVN vivirán un "súper lunes" de la pantalla chica

Un “súper lunes” viviremos la próxima semana con el estreno de cuatro nuevas producciones que llegarán a revolucionar sus respectivos horarios.

El primero de ellos será la teleserie turca de Canal 13 Huérfanas, la cual debutará a las 16.30 horas con la esperanza de apoderarse de su bloque. La telenovela es una de las más vistas de su país y sigue la historia de una joven que es abandonada por su madre en un orfanato, para quedarse junto a su marido e hijo menor.

Por su parte, TVN se arriesgará y estrenará Wena Profe. La nueva producción vespertina que se enfrentará a Tranquilo Papá de Mega. La novela será emitida tras las últimos capítulos de La Colombiana y se centrará en la historia de un músico fracasado quien se hace pasar por un profesor de música para conseguir trabajo en el colegio donde estudia su hija.

La teleserie es una de las grandes apuestas de TVN este semestre y cuenta con un elenco compuesto por María Elena Swett, Marcelo Alonso y Carolina Arregui, entre muchos otros.

No queda nada!!! Solo 4 días para el esperado estreno de #WenaProfeTVN Lunes 25 de septiembre después de #LaColombianaTVN Una publicación compartida por Wena Profe TVN Fans 🎤🎓 (@wenaprofefans) el 21 de Sep de 2017 a la(s) 6:01 PDT

En el prime se enfrentará el nuevo espacio de Carmen Gloria Arroyo y el de Francisco Saavedra.

En CHV apostarán por un docureality que mostrará el proceso de personas que buscan cumplir el sueño de conocer al padre, madre o hijo con el que perdieron contacto o simplemente, nunca han visto.

Se busca: asuntos de familia contará con un formato de historias familiares lleno de emoción y revelaciones, en donde las familias chilenas serán las protagonistas.

En tanto, Canal 13 quiere repetir el éxito de Lugares que hablan en Contra viento y marea, un espacio en el que Saavedra compartirá con distintas parejas en diferentes zonas de Chile, quienes se enfrentan a diversas complicaciones para llegar al altar.

“En este programa me estoy metiendo a las casas de las personas y en las historias de vida de ellos. Yo recuerdo que era un espectador del ‘Cásate Conmigo’. Me encantaba. Y a mí me gusta mucho estar en la calle. Me gusta estar en terreno más que estar en un set. Siento que aquí hay pura verdad”, señaló el animador a Emol.