El aparente error de continuidad en escena de ‘La Colombiana’ que pasó desapercibido

Ante el estreno de Wena Profe la próxima semana, La Colombiana ya entró en la recta final de su historia, que tiene muy pendientes a todos sus seguidores.

Los últimos capítulos mostraron el término de la relación de Ángela (Elizabeth Minotta) con Pedro (Felipe Braun), y ahora el foco de atención está puesto en el supuesto embarazo de la colombiana, que fue motivo gravitante en el quiebre de los protagonistas de la teleserie.

Ante esto, se mostró cómo Trinidad (María José Illanes) se enteró de esta noticia, luego que su hija Matilda le contara que Julito (Juan José Suárez) fue uno de los primero en saber que Ángela esperaba un hijo don Pedro.

Tras conocer esto, ‘Trini’ fue rápidamente a encarar a su exmarido respecto a esta situación. Fue aquí donde el personaje de Felipe Braun le confirmó que efectivamente la colombiana estaba embarazada, pero que el hijo no era de él, ni tampoco de Igor (Eyal Meyer). Además, también le contó que su relación con ella había terminado para siempre.

Luego de aclarar el malentendido, Trinidad mostró su conformidad ante la noticia y sólo atinó a decir que Watson siempre ha sido “muy poca cosa”.

Minutos después, se mostró otra escena donde Trinidad apareció en el departamento de Raquel (Josefina Fiebelkorn) para pedirle un particular favor: “Tengo otro tema que plantearte, para ver si me puedes ayudar. Resulta que descubrí que Ángela está embarazada de Pedro y como eres doctora, quiero que Ángela no tenga esa guagua”.

Es aquí donde en redes se percataron de este ‘supuesto’ error de continuidad en La Colombiana. Esto, porque Trinidad visita a Raquel para contarle que Ángela está embarazada de Pedro, después de que su exmarido le confirmara que esa guagua no era de él, ni de Igor.

Medio error de continuidad en la teleserie!!!! #LaLuchaDePedro — Fe (@Lindiwiss) 21 de septiembre de 2017

El personaje de María José Illanes no tendría justificación para pedirle ayuda a la doctora por ese hijo que espera la colombiana, sabiendo que no es de Pedro, al menos, claro, que sea otro de sus planes malévolos para perjudicar nuevamente a la protagonista de la teleserie.

¿Tú qué crees? ¿Es efectivamente un error de continuidad lo ocurrido en el último capítulo de La Colombiana?