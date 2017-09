Luis Jara aclaró su polémica frase comparándose con Freddy Mercury

Una entrevista al cantante Luis Jara desató una ola de trolleo a costa del animador

quien se comparó con el vocalista de Queen, Freddie Mercury.

Todo comenzó cuando Jara habló en La Tercera de la operación a las cuerdas vocales a la que se sometió en junio de este año. Según comentó el artista se encuentra completamente recuperado y su voz está mejor que nunca, incluso su registro vocal ahora es más amplio y sus agudos, más limpios. “¡A veces siento que estoy cantando como Freddie Mercury!”, dijo.

Las bromas no se hicieron esperar, y por supuesto, fueron comentadas en su programa Mucho Gusto, donde incluso sus compañeros se burlaron de él. “Te voy a decir la verdad. ¿En qué estaba pensando? No estaba pensando mucho, ¡estaba sintiendo!”, aseguró al ser consultado sobre la entrevista.

“Lo que pasa es que yo le di una entrevista a La Tercera, donde me preguntan por mi actual condición musical. Entonces yo como, en una especie de expresión de alegría, como yo volví a cantar, dije en un momento ‘siento que llega tan alto que me siento Freddie Mercury’, como una especie de analogía pelotuda. Un arranque de expresión de alegría, de emoción”, agregó.

“Entonces, claro, eso. Podría haber dicho Luis Dimas, Andrés de León. Podría haber dicho Pavarotti. Y bueno ese es el motivo que todo el mundo se alegró junto conmigo. Y ahora todo el mundo anda haciéndome memes y ese es un regalo para la creatividad del país”, prosiguió.

“La verdad es que yo me he reído mucho. Podría haber dicho cualquier otro nombre. Pero a mí no más se me ocurre haber dicho Freddie Mercury”, sentenció. “Jamás me voy a creer Freddie Mercury poh. Tendría que estar bien ‘piteao’ para creerme Freddy Mercury”, finalizó .