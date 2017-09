Hermano de Pablo Escobar amenaza con terminar con "Narcos" si no le pagan millonario monto

“No quiero a Netflix ni a ninguna otra productora de cine filmar ninguna película en Medellín o Colombia que se relacione conmigo o con mi hermano Pablo (Escobar)“. Con esta violenta declaración a The Hollywood Reporter, Roberto de Jesús Escobar Gaviria, hermano del narcotraficante colombiano, se refirió a la petición que formalmente ha hecho a la plataforma de streaming a raíz de “Narcos“, la serie que aborda la historia de Pablo Escobar, y que se reduce a un pago de mil millones de dólares por el uso no autorizado de su imagen.

Sin la venia de Escobar Inc. (sociedad que fundó Roberto de Jesús), y de acuerdo a palabras del colombiano, para Netflix será “muy peligroso” seguir trabajando en su producto estrella, “especialmente sin nuestra bendición”. Y aquello puede ser cierto. Esta semana, Carlos Muñoz Portal, miembro de la producción del programa fue asesinado en México cuando buscaba locaciones para la nueva temporada de “Narcos”, en un hecho aún confuso para las autoridades.

“En este momento, estamos en conversaciones con ellos (Netlix) a través de nuestros abogados Browne George Ross LLP para obtener nuestro pago de mil millones de dólares. Si no lo recibimos, cerraremos su pequeño espectáculo“, declaró Escobar Gaviria, quien asegura que la empresa norteamericana les tiene “miedo” y que ya se ha contactado con ellos mediante “una larga carta”.

Roberto de Jesús Escobar Gaviria fue en los ochenta un agente activo del Cartel de Medellín: figura como uno de los contadores de la organización criminal que forjó el imperio de Pablo Escobar. En 1993, incluso, fue llevado a la justicia, pero tras cumplir más de diez años de condena fue liberado para luego, en 2014, fundar la mencionada Escobar Inc., un ente supervisor de los “derechos de imagen” de su hermano.

Consultado sobre las medidas de seguridad que podría tomar para proteger a la producción de “Narcos“, Escobar responde con una anécdota confusa.

“Tienes que eliminar todas las amenazas. Cuando yo estaba caminando en la selva un día, tenía una bolsa con 2 millones de dólares en billetes de 100. El ejército me buscaba a mí y a Pablo. De repente, nos disparan. Tanto yo como mi hermano, junto con otras personas, empezamos a correr hacia un pequeño canal de agua, nadamos lejos. Todo lo logramos sin armas. Si eres inteligente, no necesitas armas. Si no, entonces las necesitas. En este caso, Netflix debe proporcionar hombres que les den seguridad“, contó.

De acuerdo a sus declaraciones, Roberto duda de la veracidad de la muerte de su hermano. “Algunas personas dicen que está muerto. Eso es todo lo que sé. Para mí todavía está vivo y sigue siendo mi hermano“, dijo.

Luego, a su millonaria exigencia a Netflix le agrega una amenaza concreta: “Nosotros poseemos todas las marcas registradas a nuestro nombre y también para ‘Narcos’. No conocen la vida y nunca se atreverían a sobrevivir en la selva de Medellín o Colombia. Yo sí lo he hecho. Sus madres debían haberlos dejado en el útero. Eso es lo que le decimos a la gente de este tipo si viene a Colombia“.