La confusa razón por la que Michelle Carvalho fue citada a declarar por la PDI

En marzo de este año Michelle Carvalho sufrió con el fallecimiento de su perrita ‘Ela’ tras una serie de complicaciones al poco tiempo de haberla recibido.

La perrita fue un regalo de Víctor Hugo Meneses, un sujeto que tiene un criadero de perros y que se la regaló a cambio de publicidad, sin embargo, nada resultó como ella esperaba y luego de la muerte de la mascota, ella lo denunció en redes sociales por vender animales ‘enfermos’.

“Me enojé con él e hice la historia pública. Ahí me enteré que habían cerca de 150 personas en la misma, de todo Chile. Como la gente vivía lejos no podía hacer nada contra él y moría el tema. Me di cuenta que era un chanta“, señaló la modelo a La Cuarta.

Fue tal el revuelo que causó que Meneses recibió muchas amenazas, y por lo mismo decidió interponer dos denuncias en contra de Carvalho, por el delito de amenazas.

De hecho, hace un par de días la brasileña comentó su Instagram que encontraba insólita la situación ya que le llegó una citación a la PDI par prestar declaraciones. A la cita llevó pruebas y aseguró que jamás amenazó al sujeto en cuestión. “Me citaron por la denuncias, llevé comprobantes de veterinarios, boletas y videos de mi perrita enferma. Él está interesado en que yo pague por algo que no hice“, agregó.

Luego, aclaró que “la mentira empezó cuando me dijo que jamás se entregaba un perro con menos de 3 meses, pero me entregó uno con 3 semanas de vida” y que la denuncia que ella hizo fue por maltrato animal y que tiene pruebas de vecinos que aseguran que vendía perros antes de los tres meses. “A él le da igual, no les pone las vacunas y corre a las casas de las personas para vendérselos“, sentenció.

Respecto a su denuncia, Carvalho aclaró que desde marzo ha tenido que ir a hablar varias veces pero no tiene mucha esperanza ya que cuando la hizo no existía la “Ley Cholito”, aún así está tranquila con el hecho de que lo están investigando.

Cabe señalar que esta ley regula -entre otras cosas- la compra-venta de animales y obliga a que todos los centros de comercialización de seres vivos tengan a un veterinario, el que debe vigilar que las mascotas tengan las vacunas y tratamientos antiparasitarios correspondientes a la edad y especie

“Cada vez que yo lo funo, él cambia el nombre de sus redes, así nadie lo encuentra. Yo no encuentro mal que se compre una mascota, pero uno quiere que venga sano, porque es un compañero de vida“, comentó, agregando que otras famosas como Camila Recabarren y Trinidad de la Noi han tenido el mismo problema.