Ítalo Passalacqua pide perdón a su pareja por todo lo que ha dejado de lado para cuidarlo

El último capítulo del programa Mentiras Verdaderas de La Red tuvo como invitado al periodista nacional, Ítalo Passalacqua. El expanelista de SQP conversó con el animador Cristian “Chico” Pérez sobre el difícil momento que enfrenta actualmente, ya que nunca ha podido recuperarse del accidente que protagonizó en 2014 y que lo dejó con graves secuelas.

A raíz de lo mismo, el profesional afirmó que la mujer que lo chocó tuvo la culpa. “Ella ha mentido todo el tiempo y declaró primero ante la fiscalía porque no le pasó casi nada”. Asimismo, relató que mintió en la forma cómo ocurrieron los hechos, manipulando toda la situación y nunca se ha acercado a él para pedirle disculpas u ofrecerle alguna ayuda.

En cuanto a su situación anímica actual, el periodista de espectáculos y crítico de cine afirmó que ha llorado más que nunca en su vida al asumir que nunca volverá a ser el mismo de antes. “Ha sido muy fuerte y muy duro que el Ítalo Passalacqua se haya acabado tan luego, antes de tiempo, porque a lo mejor no, pero yo creo que me quedaba harta energía”.

Asimismo, el periodista se refirió a la gente como familiares y amigos que le prometieron ayuda y desapareció. “Tengo sentimientos encontrados con eso, porque yo sé que hay mucha gente que tiene mucho trabajo, otras preocupaciones familiares y de todo”.

Pido perdón a mi pareja

Actualmente, junto a su pareja Patricio Herrera, viven relativamente bien en cuanto a lo económico, ya que fue previsor y tenía algunas inversiones con las que todavía puede contar. “Uno cree que al vecino le puede pasar cualquier cosa, pero a uno no. No piensas que en la mañana puede salir de una manera y puede que en la tarde no llegues”, dijo.

Agregó que “le pido perdón a la gente que ha dejado todo botado, que ha cambiado su vida por ayudarme a mí a salir adelante, como a Patricio. Me siento muy mal frente a él, porque así como es bueno darse cuenta de que uno se equivocó y que vive con la persona indicada, mis padres tenían razón al decirme que lo cuidara porque no es fácil encontrar personas así“.

Explicó que le pide perdón porque él ha dejado de hacer todo lo que hacía y le gustaba. “Él es peluquero canino, tenia montada una peluquería en la casa y es muy bueno”, recalcó. “El pato es todo para mí, yo no me imagino la vida sin él, sin verlo cada mañana, sin sus cariñitos y sus cosas, porque yo soy medio regalón y mañoso, entonces tengo que agradecerle muchas cosas”.