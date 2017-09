Hace unos meses una impactante escena entre el padre Reynaldo y María Elsa en Perdona Nuestros Pecados dejó literalmente con la ‘boca abierta’ a los televidentes.



Se trató del primer encuentro sexual entre la prohibida pareja, el que se llevó a cabo luego de que el personaje de Mariana di Girólamo contrajera matrimonio con Horacio Möller.

La escena fue bastante osada para ser la primera interpretación sexual de la actriz, es por eso que Página 7 conversó con la protagonista para saber sobre la experiencia, quien reveló que fue ‘incómodo’.

“Siempre es un poco incómodo porque uno no está acostumbrado a desnudarse frente a las cámaras, pero cabe decir que no fue un desnudo completo, en esta teleserie no se muestras partes íntimas, o sea uno se pone parches, unas calzas, un calzón. También se reduce el equipo, hay menor iluminación, quedan pocos cañistas que ponen el sonido, pocas cámaras y se arma un clima de bastante respeto“, señaló a nuestra web.

Además, la joven hizo hincapié en la buena relación que mantiene con su co-protagonista: Mario Horton. “Mario es un súper buen partner, ya habíamos adquirido cierta confianza así que siempre hay una cuota de nervio que lo hace un poco incómodo, pero finalmente se resolvió súper y quedó bastante bien“.

Por otro lado, mencionó que esta teleserie no se caracteriza por mostrar desnudos, es por eso que se preocuparon de que la escena quedara muy sutil.

“Creo que se hizo de una manera sutil porque para qué lo vamos a mostrar tan explícito y ha sido un poco la tónica de la teleserie. Si bien no hay desnudos completos ni nada, es todo bastante sutil, sólo siluetas… eso ya pasó a menos que sean teleseries nocturnas como La vida es una lotería“, finalizó.