El periodista chileno Javier Olivares ha acaparado la atención de muchos tras cubrir con mucha valentía el poderoso huracán Irma desde las calles de Miami, Estados Unidos.



Y es que el presentador de noticias de Univisión ha realizado un trabajo continuo y aseguró que no ha descansado desde que el fenómeno de la naturaleza llegó este sábado al estado de Florida.

“Estoy en cobertura desde la calle. No he dormido nada”, comentó en una entrevista con Las Últimas Noticias, en la que reveló más detalles de cómo se vive la catástrofe desde el exterior.

“Estoy alojando en un camión para huracanes que tiene la estación, tiene ventanas para poder filmar desde dentro de él, no tenía idea que existían. Nos hemos refugiado y comido aquí. Estamos seguros y esperando que las inundaciones bajen”, explicó el exanimador de Tremendo Choque.

En su labor, el catalogado “reportero extremo” ha enfrentado en pleno despacho vientos de hasta 160 kilómetros por hora.

“(…) Es una ciudad fantasma (Miami Beach). Se ven muchos techos en el suelo, ventanas rotas, árboles caídos, el tendido eléctrico en el piso y escombros. Es un desastre, además hay agua en todas partes porque se han salido los canales y el mar”, detalló Olivares.

Además, el periodista señaló que son estas mismas inundaciones las que han sido una de las consecuencias que más ha dañado la ciudad. “Pude ver la zona empresarial, algo así como la zona de El Golf en Santiago, y allí el mar entró completamente”.

Finalmente, Javier Olivares confesó que nunca pensó que estaría trabajando en la cobertura de un huracán y reveló que la labor se ha tornado muy difícil.

“Hay millones de personas sin luz, es complicado porque no hay ascensores. Las personas que no evacuaron ya no tienen cómo, no hay ningún comercio abierto porque está prohibido. Decretaron un toque de queda desde las siete de la tarde, ni la policía está en las calles. Si bien se preparó a la población para algo peor en intensidad yo encontré a Irma muy, muy fuerte”, concluyó.

A continuación te dejamos uno de los registros de Javier Olivares despachando desde las calles de Miami durante el huracán Irma.