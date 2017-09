Protagonista de Rebelde está harto de que le recuerden su romance de la teleserie

La teleserie mexicana Rebelde, emitida entre 2004 y 2006 en diversos países del mundo, incluyendo Chile, sigue siendo muy recordada por sus fanáticos.

Si bien hay algunos actores que cada vez que pueden hablan con cariño la experiencia, para otros se ha transformado en un dolor de cabeza.

Este es el caso de Christopher Uckermann, quien dio vida a “Diego”, y desde el año pasado que ha manifestado su molestia con los denominados “vondys”, término que hace alusión a los fanáticos de la pareja que él conformaba con su colega Dulce María (Roberta) en la telenovela juvenil.

Tanto así, que amenazó con bloquear a todas las cuentas de Twitter que se denominen “vondys”.

“A partir de mañana páginas que digan vondy seran bloqueadas de mis redes. No es personal. Saludos a todos!” (sic), escribió.

A partir de mañana páginas que digan vondy seran bloqueadas de mis redes.

No es personal.

Saludos a todos! — Chrisvonuckermann (@christopheruck) August 29, 2017

Su molestia con el tema no es reciente, pues el año pasado le pidió a la propia Dulce María a través de un mensaje en redes sociales, que dejara de fomentar el uso del concepto.

“Dulce María, dejemos de alimentar esta cuestión de vondys de raíz. Así como yo lo hago con los que me siguen. No apoyo el bullying. Gracias”, dijo en esa oportunidad.

@DulceMaria Dejemos de alimentar esta cuestión de vondys de raiz.

Asi como yo lo hago con los que me siguen.

No apoyo el bullying.

Gracias. — Chrisvonuckermann (@christopheruck) March 2, 2016

Además, en julio pasado, al ser consultado en una entrevista si era posible un reencuentro con sus compañeros de RBD (la banda que se formó a partir de Rebelde y donde estaba Dulce María), se negó rotundamente a esa posibilidad. “No, no es posible de mi parte no. Yo como siempre digo: ‘viví la experiencia increíble, me transformó en muchas cosas, pero ya es parte para mí del pasado. Ya cerré el capítulo’”, indicó.

Al parecer la molestia del músico con quienes se hacen llamar “vondys” radica en que estos fanáticos lo han insultado a él y sus parejas.